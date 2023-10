La United Auto Workers (UAW) ha annunciato sabato sera di aver raggiunto un accordo provvisorio con Stellantis, ponendo fine allo sciopero di 44 giorni della UAW in alcuni stabilimenti selezionati. L’accordo prevede l’assegnazione di prodotti per la maggior parte degli stabilimenti statunitensi, compreso un pickup di medie dimensioni presso lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere, nello stato americano dell’Illinois, che il gruppo automobilistico ha fermato all’inizio di quest’anno, come ha confermato il vicepresidente della UAW Rich Boyer in un video pubblicato sui social media sabato sera.

Dopo 44 giorni di sciopero Stellantis raggiunge un accordo provvisorio con UAW sul contratto collettivo di lavoro

Stellantis ha inoltre promesso nuovi prodotti alla Trenton Engine, garantendo il mantenimento dei posti di lavoro nell’impianto e alla Toledo Machining, con la promessa di raddoppiare la forza lavoro di quella fabbrica. La società di Carlos Tavares e General Motors Co. (GM) hanno fatto nuove offerte alla UAW alla fine di questa settimana con l’obiettivo di eguagliare un aumento del 25% previsto da Ford che mercoledì ha raggiunto un accordo con UAW, accordo che scadrà nell’aprile 2028. La retribuzione massima raggiungerebbe i 40,46 dollari l’ora entro la fine del contratto. Secondo i media locali ci sarebbe anche un bonus di 5.000 dollari.

Mark Stewart, direttore operativo di Stellantis in Nord America, si è astenuto dal commentare i dettagli del contratto fino a quando non sarà condiviso con i membri della UAW, ma ha detto in una dichiarazione: “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri 43.000 dipendenti al lavoro e di riprendere le operazioni per servire i nostri clienti e attuare il nostro piano strategico Dare Forward 2030″.

“L’importo di denaro che abbiamo ottenuto per i lavoratori temporanei in questo contratto è superiore all’importo totale dei guadagni che abbiamo ottenuto per tutti nell’accordo del 2019”, ha detto il presidente della UAW Shawn Fain in un video registrato. “I giorni dei lavori a basso salario e instabili presso le tre principali case automobilistiche americane stanno per finire.”

Stellantis ha oltre 14.000 membri UAW in sciopero nei suoi due stabilimenti di assemblaggio e nei centri di distribuzione dei componenti a livello nazionale. Ricordiamo che Mercoledì sera Ford Motor Co. ha raggiunto un accordo provvisorio su un nuovo contratto con la UAW, esercitando pressioni su Stellantis e GM per chiudere anche loro le trattative con la UAW.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha salutato l’accordo provvisorio tra UAW e Stellantis come un “contratto rivoluzionario” in una dichiarazione rilasciata sabato sera, affermando che questo accordo finisce per premiare i lavoratori di un settore che hanno fatto davvero tanti sacrifici allo scopo di rilanciare l’industria automobilistica americana con aumenti record.

“Questo contratto è una testimonianza del potere dei sindacati e della contrattazione collettiva nel creare posti di lavoro nella classe media, aiutando al contempo le nostre aziende americane più iconiche a prosperare”, ha affermato Biden. Dal 14 settembre, quando la UAW ha dichiarato scioperi alla Ford, GM e Stellantis dopo la scadenza del suo contratto con le Tre Grandi, oltre 45.000 lavoratori del settore automobilistico provenienti da otto stabilimenti di assemblaggio e 38 centri di distribuzione di ricambi delle Tre Big americane si sono uniti agli scioperi.