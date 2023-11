Stellantis guida il mercato totale elettrificato in Spagna nei primi dieci mesi dell’anno

Quest’anno Stellantis è leader del mercato elettrificato totale in Spagna. Un veicolo elettrificato su cinque (100% elettrico + ibrido plug-in) venduto in quel Paese appartiene a uno dei marchi Stellantis, con 20.643 immatricolazioni di questa tipologia di veicoli, pari a una quota di mercato del 21,1 per cento.

Stellantis commercializza in Spagna un’ampia gamma di modelli elettrificati (100% elettrici e ibridi plug-in), dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, che coprono praticamente tutti i segmenti di mercato. dalle auto urbane compatte ai SUV, berline, 4×4 o supercar.

Nello specifico, nel mercato dei veicoli 100 per cento elettrici, Stellantis dispone di una gamma di modelli che si distinguono per le loro prestazioni e tra cui c’è, ad esempio, la “Car of the Year in Europe 2023”, la Nuova Jeep Avenger. Stellantis guida il mercato totale dei veicoli 100% elettrici nei primi dieci mesi dell’anno, con 10.348 immatricolazioni (il 21,8 per cento del mercato). Inoltre, la Fiat 500e e la Citroën ë-C4 “Made in Spain” sono nella Top 10 delle autovetture 100% elettriche più vendute in Spagna tra gennaio e ottobre.

Allo stesso modo, Stellantis è leader indiscusso nel mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici, con 3.980 immatricolazioni e una quota del 51,2 per cento nei primi dieci mesi dell’anno, con Citroën e Peugeot in testa alla classifica dei marchi. Un successo che risponde all’affidabilità e all’adattabilità di questi modelli alle esigenze di aziende, professionisti e privati. Una leadership che si è rafforzata con la presentazione a ottobre di Stellantis Pro One e della sua rinnovata e completa linea di furgoni connessi al 100% con tecnologia di elettrificazione di seconda generazione in tutte le dimensioni da Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e Opel.

Nei primi dieci mesi del 2023 Stellantis guida anche il mercato delle ibride plug-in, con 10.295 immatricolazioni, una quota del 20,4 per cento e la Peugeot 3008 Plug-in Hybrid nella Top 3 della classifica. Il Gruppo ha sviluppato una gamma di veicoli ibridi plug-in che si distinguono per offrire elevate prestazioni e, in alcuni modelli come la DS 7 E-TENSE 4×4, l’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid o la gamma Jeep 4xe, tutti trazione integrale per addentrarsi in tutti i tipi di terreno.

Questi risultati rappresentano un altro passo nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare leader indiscusso nell’elettrificazione in Spagna e nel mondo, raggiungendo il 100% delle vendite di autovetture elettriche a batteria (BEV) in Europa e nel 50 % delle vendite BEV di autovetture e autocarri leggeri negli Stati Uniti entro il 2030.