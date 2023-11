Dodge Charger elettrica potrebbe avere quasi 900 cavalli

Circa un anno fa, Dodge ha svelato alcuni dettagli interessanti sulla sua muscle car di nuova generazione, la nuova Dodge Charger elettrica Daytona SRT. Da allora non si sono avute più notizie dalla casa automobilistica riguardo al veicolo elettrico, ma negli ultimi mesi sono emerse voci su vari motori e potenze. C’è una nuova indiscrezione che arriva da The Drive secondo cui il modello più prestazionale avrà addirittura 880 CV dal suo motore elettrico.

Saranno 880 i cavalli della futura Dodge Charger elettrica?

Bisogna precisare che al momento si tratta di una notizia non ufficiale. Inoltre, quando abbiamo chiesto a Dodge informazioni su questa cifra, un portavoce dell’azienda ci ha rimandato al già citato annuncio di un anno fa che mostrava alcune “possibili” uscite di potenza. Nessuna di esse indicava 880 CV e tale annuncio è in contrasto anche con alcuni altri dettagli citati in questo recente rapporto. Ma negli ultimi mesi c’è stata qualche contraddizione da parte di Dodge, di cui parleremo tra poco.

Non c’è nulla che indichi che 880 CV siano in qualche modo irraggiungibili. Dodge ha già annunciato che la Charger Daytona SRT Banshee – la versione elettrica dell’attuale Charger Hellcat – avrà una potenza che eguaglia o supera le attuali Hellcats. Ciò significa più di 800 CV e la società ha anche confermato che i modelli Banshee useranno un sistema a 800 volt per produrre tale potenza.

La potenza sarà fornita da almeno due motori elettrici, se non da una configurazione a tre motori simile a quella della Tesla Model S Plaid e della Lucid Air Sapphire. La Charger Daytona SRT Concept ha mostrato la trazione integrale e non c’è motivo di credere che le versioni Banshee di serie non faranno lo stesso. Oltre alle indiscrezioni su quasi 900 CV della Dodge Charger elettrica più performante, The Drive cita una fonte anonima secondo cui la versione base avrà poco più di 400 CV.

È qui che iniziano a emergere informazioni discordanti. Questo è leggermente inferiore alle “possibili” dichiarazioni di Dodge di 455 CV annunciate un anno fa al SEMA Show del 2022. La fonte anonima menziona anche solo tre versioni Charger EV, due con un sistema a 400 V e solo una Banshee a 800 V. Ciò è in contrasto con l’annuncio ufficiale dell’anno scorso che elencava sei diverse versioni nella gamma 400V, che andavano da 455 CV a 670 CV. Nel frattempo, si diceva che la Banshee a 800 V avesse tre versioni proprie, per un totale di nove.

Ci sono anche le indiscrezioni di una Dodge Charger di nuova generazione a motore termico che verrà commercializzata insieme al veicolo elettrico. Questa è un’altra area di contrasto tra comunicati ufficiali e voci, poiché un portavoce di Dodge ci aveva precedentemente detto che la Charger di nuova generazione era solo EV. Da allora, sono apparsi numerosi rapporti secondo cui c’è un progetto per offrire il motore Hurricane a sei cilindri in linea da 3,0 litri biturbo con varie potenze. Curiosamente, quando abbiamo chiesto nuovamente informazioni sulle insistenti voci sui motori termici, Dodge ha risposto con un semplice no comment. In ogni caso, il futuro di Dodge è ancora ricco di muscle car dotate di grande potenza. Per quanto riguarda esattamente la potenza, probabilmente non sarà noto fino a quando non avrà luogo la presentazione ufficiale.