Ferrari conquista vittorie importanti in Francia e Italia

Nell’ambito delle competizioni automobilistiche, Ferrari continua a lasciare il segno. Recentemente, si sono registrati successi significativi sia nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint (CIGT Sprint) che nella Ultimate Cup Series, riaffermando il dominio del cavallino rampante nel motorsport.

A Imola, Vincenzo Scarpetta – pilota 17enne di Formula Racing – si è guadagnato il titolo nazionale nella categoria GT Cup Am. Al volante della Ferrari 488 Challenge Evo n°290, Scarpetta ha chiuso il 2023 in bellezza, assicurandosi la vittoria con una prestazione eccezionale che gli ha permesso di mantenere saldamente la vetta della classifica.

Ferrari: successi in Francia e Italia per il cavallino rampante

Nonostante la competizione accesa, nella GT3 Pro Am, la coppia formata da Jules Castro e Luka Nurmi – malgrado l’impiego della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°51 di AF Corse – ha terminato il campionato al secondo posto, un risultato di tutto rispetto ma che lascia l’amaro in bocca per l’occasione mancata.

In una lotta altrettanto avvincente nella GT Cup Pro Am, Leonardo Colavita e Giorgio Maggi – al volante della 488 Challenge Evo n°199 del team Double TT Racing – hanno dovuto accontentarsi del terzo posto nella classifica finale, nonostante due trionfi di categoria che testimoniano l’alto livello di competitività.

Il team AF Corse, inoltre, ha consolidato la sua reputazione assicurandosi il terzo posto nella categoria GT3 e ha visto i suoi piloti Jean-Luc D’Auria e Stuart White, al volante della 488 GT3 Evo 2020 n°52, raggiungere il quarto posto nella classifica generale dopo una performance determinata in Gara 2.

La collaborazione tra i team si è rivelata fruttuosa anche nella classifica riservata ai team, con Double TT Racing e Best Lap che hanno conquistato rispettivamente la seconda posizione nella GT Cup Pro Am e nella GT Cup Am.

Ecco come è andata nella Ultimate Cup Series

Passando alla Francia e alla Ultimate Cup Series, Ferrari ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Il primo titolo nella classe UGT3A è stato vinto con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°1 di Visiom, pilotata da un’equipe di assoluto rispetto: Jean Bernard Bouvet, Jean-Paul Pagny e David Hallyday. Questo team, leader indiscusso, ha confermato la vittoria con una prova d’anticipo, dominando la 4 Ore di Magny Cours e promettendo di dare battaglia fino all’ultimo round al Paul Ricard.

Nella Sprint GT Touring Challenge, le vittorie sono state appannaggio delle Ferrari. Lorenzo Atzori, al volante della Ferrari 488 Challenge Evo n°33 di SR&R, ha ottenuto un successo nella prima gara, seguito da Patrick Michellier del team CMR che ha celebrato la sua prima vittoria stagionale nella seconda gara.

La vettura n°73 di Michellier e Alexis Berthet si è poi distinta anche nella gara lunga, sfidando il predominio di SR&R, che però ha conservato la leadership nel campionato a squadre. L’epilogo di questo appassionante campionato si svolgerà dal 24 al 26 novembre sul circuito del Paul Ricard. Nel frattempo, questo weekend c’è il Gran Premio di San Paolo 2023 sul circuito di Interlagos.