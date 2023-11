Scuderia Ferrari affronta il GP di San Paolo 2023 con Sainz e Leclerc

In vista dell’imminente Gran Premio di San Paolo, Ferrari si prepara a scendere in pista con entusiasmo. Tra l’altro questo weekend c’è anche la 8 Ore del Bahrain 2023.

A sottolineare l’importanza del circuito di Interlagos per il marchio di Maranello, è il pilota Carlos Sainz che, nel corso dell’ultimo incontro con la stampa organizzato dalla FIA, ha evidenziato il valore affettivo di questa pista, teatro del suo primo podio in Formula 1. La storica pista brasiliana è una di quelle che custodiscono preziosi ricordi per il cavallino rampante.

Scuderia Ferrari: Sainz e Leclerc sono pronti per il Gran Premio di San Paolo 2023

Sainz ha condiviso riflessioni anche sull’esperienza del formato Sprint, giunto alla fine per la stagione corrente. L’innovazione, sebbene interessante, necessita – a suo parere – di un’analisi critica per accrescere l’entusiasmo e l’imprevedibilità delle gare del sabato. Un appello alla F1 per esaminare e possibilmente rinfrescare la formula.

La prospettiva del weekend vede un Sainz cautamente ottimista, conscio dell’importanza di sfruttare al meglio l’unica sessione di prove libere disponibile, un dettaglio cruciale per definire un bilanciamento efficace in vista della Sprint e della gara. La preparazione svolta nella sede della Scuderia Ferrari si dimostra essenziale per affrontare le sfide del weekend con le migliori aspettative.

Parallelamente, Charles Leclerc è tornato nel paddock dopo aver vissuto un momento di profonda emozione presso la Fondazione Ayrton Senna, avendo l’opportunità di incontrare Viviane, sorella dell’iconico pilota brasiliano.

Un’esperienza che il pilota monegasco ha descritto con grande affetto, ribadendo il proprio ammirazione per il campione che non ha mai potuto vedere correre, ma che ha sempre ispirato la sua carriera.

Il pilota monegasco, forte di due pole position consecutive, si appresta a tentare il tris nel weekend che segna l’ultima apparizione della Sprint per questa stagione. Nonostante l’obiettivo di pole, Leclerc pone l’accento sulla necessità di trasformare la prestazione in un risultato concreto in gara, laddove la Scuderia Ferrari ha riscontrato maggiore vulnerabilità. Charles Leclerc evidenzia la crescente comprensione della gestione della Ferrari SF-23, nonostante permangano delle criticità su cui lavorare in vista anche del futuro.

Infine, riguardo al circuito di Interlagos, Leclerc non nasconde il proprio entusiasmo per un tracciato che promette gare avvincenti e possibilità di sorpasso, un luogo che invita i piloti a esprimere il meglio delle loro capacità.

Con il GP di San Paolo 2023, la Scuderia Ferrari si confronta con le proprie ambizioni e le sfide tecniche in un fine settimana che si prospetta determinante per il futuro immediato e a lungo termine di Ferrari. Fan e appassionati di Formula 1 attenderanno con ansia di vedere se il cavallino rampante riuscirà a tradurre le lezioni apprese in successo sul tracciato brasiliano.