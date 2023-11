Fiat conferma la propria presenza ad EICMA 2023

In occasione della 80° edizione dell’EICMA, in programma dal 7 al 12 novembre a Fiera Milano-Rho, Fiat conferma la propria partecipazione con uno stand esclusivo dedicato alla gamma di veicoli commerciali elettrici di Fiat Professional e con la presenza della nuova Fiat Topolino 100% elettrica.

Durante l’evento, i visitatori potranno ammirare da vicino le ultime novità del marchio torinese presso lo Stand B58 nel Padiglione 18. Qui, Fiat Professional esporrà E-Ducato ed E-Scudo a zero emissioni, entrambi appositamente allestiti per il trasporto di moto e bici.

Fiat: il brand torinese sarà presente all’80ª edizione di EICMA

Il grande pubblico di EICMA 2023 avrà inoltre la possibilità di vedere in anteprima la nuova Topolino, già ordinabile in Italia. Si tratta di un quadriciclo leggero ideale per la mobilità urbana grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua propulsione 100% elettrica. Una soluzione innovativa che risponde alle esigenze di chi si muove in città, unendo praticità e rispetto per l’ambiente.

Saranno presenti allo stand anche figure di spicco del settore automotive, tra cui Giuseppe Galassi – Managing Director di Fiat e Abarth in Italia e Gianluca Zampese – Manager LCV Business Unit di Stellantis Italia. Il 7 novembre, giorno dedicato alla stampa e agli operatori del settore, lo stand ospiterà anche Vanni Oddera, ambasciatore di FCA.

Non perdete l’opportunità di visitare lo stand dei due brand di Stellantis durante l’EICMA 2023 per scoprire le ultime novità del panorama automotive italiano e per esplorare nuovi modi di spostarsi in città.