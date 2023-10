Auto Zurich 2023: Opel presenta tre anteprime e amplia la gamma Astra

Opel trasforma lo stand B15 nel padiglione 2 dell’Auto Zurich in un palcoscenico per i nuovi membri della famiglia Astra. Con tre esclusive anteprime svizzere e un pieno di Astra Power, Opel dimostra come divertimento di guida, sostenibilità e versatilità vadano di pari passo.

Tre anteprime svizzere per Opel: Astra Sports Tourer Electric, Astra Sports Tourer GSe, Corsa ICE

Opel Astra: un modello, due carrozzerie, tre varianti di guida, versatilità infinita. Con Astra Electric, Astra Sports Tourer Electric, Astra ICE e Astra GSe, tutte le versioni della famiglia Astra sono disponibili presso lo stand di Zurigo per dimostrare ai visitatori la versatilità e la forza innovativa del brand tedesco. Con le due anteprime svizzere, Astra Sports Tourer Electric e Astra Sports Tourer GSe, la gamma di modelli si arricchisce di due importanti membri. Entrambi combinano in modo impressionante prestazioni e rispetto dell’ambiente e sono già stati attesi con impazienza in Svizzera.

Opel Astra Electric Sports Tourer porta ora il futuro dell’elettromobilità su strada sotto forma di station wagon. E la prima station wagon completamente elettrica proveniente dall’Europa ha a bordo ottimi argomenti: un eccellente rapporto qualità-prezzo, un’autonomia fino a 416 km, 26 minuti di tempo di ricarica presso le stazioni di ricarica DC dal 20 all’80% e una potenza del sistema di 115 kW .

Opel Astra Electric ST condivide con la versione top GSe il vano bagagli da 1.553 litri, la funzione easy-fold e un portellone posteriore opzionale controllato da sensori. L’ibrido plug-in, dal canto suo, offre fino a 68 km di autonomia puramente elettrica, ha un consumo energetico combinato compreso tra 1,0 e 1,2 l/100 km e, con 165 kW, non lascia nulla a desiderare in termini di prestazioni del sistema.

Anche la Corsa ICE si è vestita a festa per l’Auto Zurich. Perché celebra la sua prima anche in Svizzera. Il bestseller della piccola auto è più moderno, digitale e diversificato che mai. Nuovi sono anche il design, che comprende il logo Opel Vizor, e i motori potenti ed economici. Moderne opzioni di infotainment garantiscono la migliore connettività, avanzati sistemi di sicurezza offrono il massimo livello di sicurezza e un prezzo di partenza sorprendente.