Opel Corsa: guida più sicura e rilassata grazie ai nuovi sistemi di assistenza

La nuova Opel Corsa offre numerose tecnologie avanzate e sistemi di assistenza alla guida che sono più familiari ai clienti di auto più costose di segmenti superiori. I fari Intelli-Lux LED Matrix, adattivi e antiriflesso, che la Corsa ha introdotto nel segmento delle auto piccole nel 2019, sono ora ancora migliori e più precisi, con 14 elementi LED (sette su ciascun lato). I sistemi di assistenza alla guida basati su telecamera e radar consentono una guida più sicura e rilassata.

Sistemi di assistenza provenienti da segmenti automobilistici superiori per la nuova Opel Corsa

Dal 2019, i fari Intelli-Lux LED Matrix, adattivi e antiriflesso, hanno dimostrato come la Opel Corsa renda accessibili a tutti le innovazioni nel settore delle auto piccole. Gli ingegneri lavorano continuamente su ulteriori sviluppi e la nuova Corsa trae vantaggio da questo impegno. Quattordici elementi LED controllabili individualmente garantiscono un’esperienza di guida luminosa da stadio che ora “taglia fuori” gli altri utenti della strada in modo ancora più preciso di prima.

Al di fuori delle aree urbane, i fari a matrice passano automaticamente agli abbaglianti. Gli elementi LED sono controllati da una telecamera frontale ad alta risoluzione e adattano continuamente il fascio luminoso al traffico e all’ambiente circostante. I veicoli che precedono o procedono in senso opposto vengono semplicemente esclusi dal fascio di luce, in modo che i conducenti non restino abbagliati, mentre il conducente della Corsa gode di una visione notturna ottimale, creando così più tempo per evitare potenziali collisioni con oggetti o animali.

I numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida di Opel Corsa, che consentono una guida più sicura e rilassata, si basano sulla tecnologia di telecamere e radar. Il riconoscimento esteso dei segnali stradali riconosce i segnali relativi ai limiti di velocità e altre informazioni stradali, che vengono poi visualizzati nel Driver Info Centre. L’Active Lane Positioning, in combinazione con il sistema Adaptive Cruise Control, mantiene l’auto esattamente al centro della corsia di marcia, il conducente deve solo tenere le mani sul volante con un leggero tocco. L’Avviso dell’angolo cieco laterale utilizza sensori a ultrasuoni nei paraurti anteriore e posteriore per avvisare il conducente della presenza di oggetti in movimento negli angoli ciechi su entrambi i lati e nella parte posteriore dell’auto. Nello specchietto esterno corrispondente si accende una spia di avvertimento.

Utilizzando la telecamera anteriore e i sensori radar, l’Adaptive Cruise Control adatta automaticamente la distanza tra l’auto e il veicolo che precede decelerando o accelerando a seconda della distanza selezionata dal conducente. Se l’auto che precede decelera, anche la Corsa rallenta – con cambio automatico e trazione elettrica, anche fino a fermarsi, se necessario. Se l’auto che precede riprende velocità, anche la Corsa accelera fino alla velocità selezionata mantenendo automaticamente la distanza di sicurezza prescelta.

La Opel Corsa offre anche un sistema di frenata d’emergenza automatica basato su telecamera e radar (avviso di collisione anteriore con frenata d’emergenza automatica e rilevamento pedoni) . Il sistema basato su telecamera funziona a velocità comprese tra 5 e 85 km/h. Se un veicolo o un pedone che precede viene avvicinato troppo velocemente, il sistema emette un segnale acustico e visualizza un messaggio nel Driver Info Centre. Se una collisione è imminente, il sistema frenante viene preparato e, se necessario, viene attivata la frenata di emergenza per evitare o, a velocità più elevate, ridurre al minimo gli effetti di una potenziale collisione.

Il rilevamento della sonnolenza riconosce i segnali di potenziale sonnolenza del conducente monitorando il comportamento dello sterzo e la durata del viaggio e avvisa il conducente, tramite segnali acustici e visivi su tre livelli, di fare una pausa. Il livello di sonnolenza rilevato viene visualizzato chiaramente in una barra all’interno del quadro strumenti digitale.