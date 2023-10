Ferrari Challenge 2023: ecco come è andata la seconda giornata di gare

All’Autodromo Internazionale del Mugello, Ferrari chiude con grinta la stagione 2023 dei campionati Ferrari Challenge Europe e Ferrari Challenge North America, ponendo le basi per le emozionanti Finali Mondiali Ferrari previste per domani.

Il campionato europeo si è concluso con Stefano Marazzi di Rossocorsa che si è imposto, lasciando che Motohiko Isozaki di Cornes Motors Shiba si aggiudicasse l’ambita Coppa Shell Am. Nel frattempo, Thomas Fleming di HR Owen – FF Corse ha consolidato la sua supremazia nel Trofeo Pirelli 2023, con una menzione speciale per Eliseo Donno di Radicci Automobili. Non da meno, Yudai Uchida ed Ernst Kirchmayr hanno dimostrato maestria, aggiudicandosi rispettivamente il Trofeo Pirelli Am e la Coppa Shell.

Ferrari Challenge 2023: i risultati della seconda giornata di gare al Mugello

Thomas Fleming, protagonista indiscusso del Trofeo Pirelli, ha mantenuto il controllo anche sotto la pioggia, distanziando i rivali e segnando un impressionante tempo sul giro. Tra i protagonisti della giornata, troviamo anche Eliseo Donno, che ha concluso una stagione eccezionale, e Bence Valint di Rossocorsa.

Il Trofeo Pirelli Am ha visto un dominio giapponese, con Uchida al centro dell’azione. Tuttavia, la gara non è stata priva di colpi di scena, come la penalizzazione di Nobuhiro Imada. Nella Coppa Shell, Kirchmayr ha brillato, malgrado un ingresso della safety car dovuto a un contatto tra i piloti. Nel finale, Stefano Marazzi e Motohiko Isozaki hanno portato a casa i massimi onori nella Coppa Shell Am.

Nel contesto del Ferrari Challenge North America, la gara toscana ha visto una serie di eventi mozzafiato. Roberto Perrina e Justin Rothberg hanno conquistato rispettivamente il Trofeo Pirelli e il Trofeo Pirelli Am mentre Cameron Root e Jeffrey Nunberg si sono distinti nelle rispettive categorie della Coppa Shell.

La gara nordamericana è stata altrettanto impegnativa, con la pioggia a giocare un ruolo fondamentale. A emergere sono stati Perrina, Rothberg, e il neocampione Root, insieme a Nunberg, che ha ottenuto una vittoria tanto attesa.

Il Mugello è anche teatro delle qualificazioni per le Finali Mondiali Ferrari 2023. Oggi, gli appassionati potranno assistere a sessioni avvincenti, culminanti nella Superpole, che vedrà i sei migliori di ogni categoria competere per la supremazia. Gli eventi saranno trasmessi live, offrendo una copertura senza precedenti per gli appassionati del marchio di Maranello.