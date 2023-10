Ferrari Challenge Europe 2023: Donno vince il Trofeo Pirelli

All’Autodromo Internazionale del Mugello, teatro di competizioni motoristiche di altissimo livello, la tensione cresce. Le sfide si fanno serrate e le Finali Mondiali Ferrari 2023 si avvicinano.

Nella recente gara all’Autodromo, Eliseo Donno – al volante della vettura di Radicci Automobili – ha conquistato il prestigioso Trofeo Pirelli, offrendo una performance spettacolare. Anche se Adrian Sutil di Gohm – Baron Motorsport ha superato la linea d’arrivo per primo, è Donno a festeggiare il titolo 2023.

Il decisivo sorpasso di Sutil su Fleming, durante una fase critica della gara, ha segnato un momento chiave. Mentre Yudai Uchida, pilota del Rosso Scuderia, domina nel Trofeo Pirelli Am, la Coppa Shell vede trionfare Ernst Kirchmayr di Gohm – Baron Motorsport e Martinus Richter di Mertel Motorsport nella Coppa Shell Am.

Ferrari Challenge North America 2023

Matt Kurzejewski di Ferrari Beverly Hills ha già avuto l’onore di essere incoronato campione del Trofeo Pirelli.

Durante l’appassionante gara in Toscana, Justin Rothberg di Ferrari of Palm Beach ha ottenuto il titolo di Trofeo Pirelli Am mentre la Coppa Shell ha festeggiato il successo di Cameron Root di Ron Tonkin Gran Turismo.

Nella Coppa Shell Am, Lance Cawley di Ferrari of Atlanta ha trionfato, ma è stata Lisa Clark di Ferrari Beverly Hills a ottenere il massimo riconoscimento.

La giornata si è distinta per le performance eccezionali e le competizioni serrate, messe alla prova da condizioni atmosferiche avverse. La pioggia ha reso l’asfalto scivoloso, ma non ha fermato la determinazione dei piloti, i cui sorpassi e strategie hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

Il calendario prevede oggi le ultime prove della serie europea e nordamericana. Le Finali Mondiali Ferrari 2023 avranno inizio domani, culminando domenica con le gare più attese. Gli appassionati potranno seguire il Trofeo Pirelli Europe alle 09:00 e la Coppa Shell Europe alle 13:00. Il Ferrari Challenge North America darà il via alle 17:00.