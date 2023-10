Nuova Fiat Panda: la versione ibrida avrà il motore a tre cilindri e costerà molto poco

Nuova Fiat Panda sarà svelata il prossimo anno intorno alla metà del 2024. La vettura nascerà su piattaforma Smart Car al pari della recente Citroen e-C3 con cui avrà molte cose in comune. Da quando l’auto francese è stata svelata fioccano i render come quello che vi mostriamo qui che ipotizzano il design della futura generazione della celebre auto di Fiat che ovviamente assomiglierà molto alla vettura di Citroen, ma non sarà la sua copia identica. I vari brand di Stellantis infatti mantengono la propria identità stilistica nonostante utilizzino le stesse piattaforme e la stessa gamma di motori in maniera da differenziarsi e garantire ai clienti una vasta scelta per soddisfare i gusti più svariati.

Nuova Fiat Panda: ecco quanto potrebbe costare la versione ibrida

La nuova Fiat Panda come sappiamo avrà una versione completamente elettrica che potrebbe costare meno dei 23.900 euro con cui si presenterà sul mercato in Italia la Citroen e-C3 ma avrà anche una versione ibrida. Questa dovrebbe costare meno di 20 mila euro e utilizzare un motore a tre cilindri, forse lo stesso utilizzato dalla nuova Fiat 600. La potenza di questa versione dovrebbe dunque essere intorno ai 100 cavalli. Si tratta di un modello atteso da tutti coloro che non intendono passare subito all’elettrico, ma preferiscono optare ancora per un motore a combustione. Il prezzo di questa versione secondo indiscrezioni potrebbe aggirarsi intorno ai 17 – 18 mila euro ma al momento non si hanno notizie certe. Sembra invece sicuro l’arrivo di una versione elettrica ancora più economica di quella che sarà lanciata l’anno prossimo e che potrebbe costare 19.900 euro al netto di incentivi. Questa avrà però un’autonomia ridotta. Si parla di circa 200 km.

Già nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare notizie più precise a proposito della nuova Fiat Panda la cui presentazione ufficiale potrebbe avvenire l’11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia 125 anni. Le prime immagini ufficiali del modello potrebbero però trapelare molto tempo prima di quella data come accaduto quest’anno con le nuove Fiat 600 e Fiat Topolino.