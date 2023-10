Stellantis Melfi: presentata la prima DS elettrica

Novità importanti per lo stabilimento Stellantis di Melfi. Nelle scorse ore la direzione dello stabilimento ha presentato in anteprima alle organizzazioni sindacali la prima vettura dei cinque modelli che saranno prodotti nei prossimi anni presso il sito produttivo. Si tratta di una DS elettrica la cui produzione inizierà nel corso del prossimo anno e che poi sarà seguita da un secondo modello di dimensioni maggiori che arriverà un anno dopo. A quanto pare la vettura mostrata non è la versione definitiva ma del cosiddetto “pilotino“.

La prima DS elettrica che sarà prodotta a Melfi dal prossimo anno mostrata ai sindacati da Stellantis

Si dovrebbe trattare della DS 4 elettrica. Le immagini della nuova vettura però al momento non sono ancora trapelate. Non dovrebbe però mancare molto alle prime foto dato che l’auto sarà prodotta a partire dal prossimo anno. A seguire sempre nello stabilimento Stellantis di Melfi arriverà anche la DS 8 elettrica. Le altre tre auto che verranno prodotte in questa fabbrica nei prossimi anni sono l’erede di Jeep Compass, la nuova Lancia Gamma e la nuova Opel Manta. Nel frattempo i sindacati chiedono al governo nazionale e alla regione Basilicata di fare il loro dovere per salvaguardare le aziende dell’indotto e della logistica.

Lo stabilimento Stellantis di Melfi dunque continuerà ad avere un ruolo centrale nel futuro del gruppo automobilistico nonostante l’addio di Fiat 500X nel 2024 e quello di Jeep Renegade nel 2025. La prima dovrebbe essere rimpiazzata nella gamma di Fiat dalla nuova 600 e dalla nuova Panda. La seconda invece dovrebbe ricevere una nuova generazione che però sarà prodotta altrove, forse in Spagna ma al momento non ci sono certezze in proposito.