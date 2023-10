Abarth Fastback 2024: ecco il suo aspetto in attesa del debutto ufficiale

L’Abarth Fastback 2024 è stato avvistato sulle strade del Brasile senza mimetizzazione presso lo stabilimento Stellantis di Betim (MG). Da quanto si evince dalle immagini, Abarth sta preparando una vera sorpresa per gli appassionati.

Frontalmente, il Fastback 2024 presenta la stessa mascherina dell’Abarth Pulse, con una distintiva griglia a nido d’ape rifinita in nero lucido. I fari, con l’ausilio di una mascherina nera, vantano una finitura che simula la fibra di carbono, posizionata sopra l’intero modulo luminoso.

Abarth Fastback 2024: scopriamo cosa ha rivelato l’ultimo prototipo

Il profilo laterale del SUV rivela un design pulito. Sebbene mancassero gli adesivi tipici del brand dello Scorpione su questo muletto, l’iconico simbolo troneggia con orgoglio sui parafanghi. È importante sottolineare che le modanature dei parafanghi, meno accentuate rispetto al Pulse, saranno verniciate nello stesso colore della carrozzeria.

La sezione posteriore dell’Abarth Fastback 2024 si distingue principalmente per il suo doppio scarico cromato. Il paraurti, esclusivo per questo modello, seguirà la tonalità della carrozzeria in un’area più estesa rispetto alle altre versioni del SUV Coupé.

All’interno, la casa automobilistica torinese ha adottato una linea di design distintiva con finiture in toni scuri, inserti rossi e un pannello con pelle nera e doppie cuciture rosse. I sedili saranno rivestiti in materiale sintetico.

Avrà un motore turbo da 180 CV

Dal punto di vista delle prestazioni, il nuovo Fastback sarà alimentato dal motore turbo flex T270 da 1.3 litri, che eroga 180 CV di potenza con benzina a 5750 g/min e 185 CV con etanolo, sempre a 5750 g/min. La coppia massima arriva a 270 Nm a 1750 g/min, indipendentemente dalla scelta del carburante. Questa potenza viene gestita da un cambio automatico a 6 marce.

La vera novità è la presenza di tre modalità di guida: la modalità Normal ottimizzata per comfort e sportività, quella Manuale e la Poison. Quest’ultima, attivabile tramite un pulsante presente sul volante, modifica la risposta dell’acceleratore, consentendo di raggiungere le stesse velocità della modalità Normal nel 60% del tempo e rendendo la guida notevolmente più rigida.