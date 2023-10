Fiat Fastback Abarth sarà svelata il 26 ottobre

Fiat lancerà il 26 ottobre la Fastback Abarth 2024, che avrà lo stesso motore 1.3 Turbo Flex 270 della versione Limited Edition e anche della Pulse Abarth. Il SUV Coupé manterrà gli stessi valori attuali di potenza e coppia. La nuova auto della casa automobilistica dello scorpione avrà 185 CV con etanolo e 180 CV con benzina. La coppia comune per entrambi i carburanti è di 27,5 kgfm. Il motore sarà collegato a un cambio automatico a sei velocità.

Il 26 ottobre avverrà il lancio della nuova Fiat Fastback Abarth in Brasile

Proprio come la Pulse Abarth, la Fiat Fastback Abarth 2024 avrà tre modalità di guida: Normal che punta su comfort e sportività, Manual e, come accennato in precedenza, Poison che modifica la mappa dell’acceleratore, potendo raggiungere la stessa velocità della modalità Normal solo il 60% delle volte. Nella parte anteriore, Abarth Fastback 2024 avrà lo stesso frontale della Pulse Abarth con la griglia a nido d’ape rifinita in nero lucido. I fari hanno una maschera nera e una finitura che simula la fibra di carbonio che si trova sopra il gruppo ottico.

Sulla fiancata, la Fiat Fastback Abarth 2024 avrà adesivi che alludono alla linea sportiva. Le modanature dei parafanghi non saranno così prominenti come sulla Pulse Abarth, saranno anch’esse verniciate, seguendo il colore della carrozzeria. Nella parte posteriore, il pezzo forte sarà il doppio scarico cromato. Al posteriore il prototipo della Fiat Fastback con le parti finali vantava un doppio scarico con terminale cromato. Il cofano del bagagliaio avrà uno spoiler discreto. Il paraurti è esclusivo e sarà verniciato seguendo il colore della carrozzeria in un’area più ampia rispetto alle altre versioni del SUV Coupé.

In termini di finiture interne, la Fiat Fastback Abarth 2024 avrà finiture in toni scuri con dettagli rossi come Pulse Abarth. I sedili saranno rivestiti in materiale sintetico. Il pannello avrà un’applicazione in pelle nera con doppie cuciture rosse. Vedremo dunque dal Brasile quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito della nuova vettura della casa automobilistica dello scorpione.