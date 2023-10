Ferrari Challenge North America: Kurzejewski è già campione della serie

L’Autodromo Internazionale del Mugello si prepara ad accogliere Matt Kurzejewski. Con il titolo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America già in tasca, il pilota del team Ferrari of Beverly Hills è pronto per le Finali Mondiali Ferrari 2023.

Con 47 punti di vantaggio – una differenza schiacciante se consideriamo i 34 punti ancora in palio – Kurzejewski ha dimostrato una superiorità incontestabile quest’anno. Non si tratta solo di numeri. Il cavallino rampante ha visto il suo pilota salire sul podio in ben 10 occasioni nelle gare nordamericane, con sei vittorie, tre secondi posti, cinque pole position e due giri veloci. Una prestazione da manuale per chiunque nel campo del motorsport.

Ferrari Challenge North America: Kurzejewski ha 47 punti di vintaggio in classifica

“La mia vittoria nel campionato mi ha permesso di apprezzare questa trasferta in Italia, ma ho fissato obiettivi ancora più alti. Ora, il mio sguardo è fisso sul campionato del mondo, e una vittoria alle Finali Mondiali sarebbe la ciliegina sulla torta”, ha detto Kurzejewski.

Non è la prima volta che Kurzejewski si cimenta in sfide internazionali. Quest’anno ha gareggiato a Le Mans, nel calendario del Ferrari Challenge Europe. E i risultati? Una vittoria nel Trofeo Pirelli-Am e un quarto posto generale. “A Le Mans, la competizione era feroce. Ho gareggiato contro l’élite del campionato europeo”, ha sottolineato il pilota.

Le sue vittorie in stagione includono momenti salienti come il primo posto a Montreal, il secondo a Sonoma e altre memorabili performance a Road America e Circuit of the Americas. Ogni successo ha preparato il terreno per l’emozionante gara a Le Mans e, ora, per le Finali Mondiali Ferrari di quest’anno.

Riflettendo sul 2022, la stagione del suo debutto con il brand di Maranello, Kurzejewski ha brillato anche alle Finali Mondiali ad Imola. Con un terzo posto in quella gara finale, ha conquistato un rispettabile quarto posto nella classifica generale per la serie nordamericana.

Ora, con l’Autodromo Internazionale del Mugello come prossimo campo di battaglia, l’orizzonte di Kurzejewski sembra luminoso. E il mondo del motorsport aspetta con ansia di vedere se il pilota di Maranello confermerà il suo dominio.