Ferrari è pronta per il Circuit of the Americas di questo weekend

L’adrenalinico mondo della Formula 1 si sposta oltreoceano, e la Scuderia Ferrari è pronta a dominare la scena. Nell’arco di tre settimane, il campionato visiterà gli Stati Uniti, il Messico e il Brasile, con l’avvio in grande stile presso il famoso Circuit of the Americas, noto come COTA, ad Austin (Texas). Questa pista è conosciuta per il flusso costante di spettatori, registrando ogni anno un’affluenza record.

Situato in Texas, il COTA si estende per 5.513 metri, offrendo ai piloti una varietà di sfide. Vanta curve di diversa intensità, da alte a medie e basse, integrate da due zone DRS. Ma ciò che colpisce veramente è la sua altimetria: dalla vertiginosa ascesa alla curva 1 fino al tortuoso tornante che ha visto innumerevoli contatti.

Ferrari: la scuderia affronterà questo weekend il COTA

Le curve ad alta velocità, di cui alcune ricordano il primo settore della pista di Suzuka in Giappone, mettono ulteriormente alla prova l’abilità dei piloti. I sorpassi? Oltre al rettilineo principale, le curve 12 e 13 sono i punti chiave.

Senza dimenticare gli ultimi tratti che, con i loro cambi di direzione a bassa velocità, rappresentano una vera prova per la gestione degli pneumatici. Per questa pista, la scelta aerodinamica ideale è di medio-alto carico.

Quest’anno, il Circuit of the Americas ospiterà una tappa ancor più avvincente grazie al formato Sprint, che fa il suo ritorno dopo l’evento in Qatar. I piloti avranno solo una sessione di prove libere per adattarsi alla pista prima delle qualifiche, mentre il sabato sarà interamente dedicato alla Sprint. Con lo Shootout previsto a metà giornata e la corsa principale, composta da 19 giri, al calare della sera, gli appassionati sono in attesa di un fine settimana elettrizzante.

Programma dell’evento:

Venerdì: prove libere alle 19.30, qualifiche alle 23.00.

Sabato: Sprint Shootout alle 19.30, Sprint alle 24.00.

Domenica: gara principale alle 21.00.

Frédéric Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, ha condiviso il suo punto di vista: “Affrontiamo una serie di Gran Premi estremamente impegnativi. Con un totale di cinque gare in tre settimane, includendo le Sprint, l’intera squadra, piloti inclusi, deve mantenere un focus inesorabile. Dopo alcune difficoltà recenti, come il problema di affidabilità della Ferrari SF-23 di Carlos Sainz, siamo determinati a risolvere ogni ostacolo. Il nostro obiettivo è tornare ai livelli di eccellenza mostrati a Singapore e in Giappone, permettendo così a Charles e Carlos di esprimersi al meglio”.