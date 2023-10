Ferrari: numeri da record al Mugello per F1 Clienti e Programma XX

Ferrari, come da tradizione, impreziosisce le Finali Mondiali Ferrari con vetture che evocano ammirazione ed emozione tra gli amanti delle quattro ruote. L’Autodromo Internazionale del Mugello vedrà la presenza di ben 75 auto, provenienti da Programma XX e F1 Clienti, per sessioni non agonistiche.

All’interno del programma F1 Clienti, la celebre pista toscana ospiterà 19 monoposto leggendarie. Questo programma permette a una ristretta cerchia di appassionati di provare le vetture che hanno segnato la storia della Formula 1 con il cavallino rampante.

Ferrari: alle Finali Mondiali 2023 al Mugello ci saranno 75 vetture in totale

La F2008, che fu portata in gara da Massa e Räikkönen nel 2008, sarà la più numerosa con quattro unità. Saranno presenti anche la F2004, la F138 e la F60 con, rispettivamente, tre e due esemplari. La Ferrari SF70H – pilotata da Vettel nel 2017 – e la F1-2000 – celebre per i titoli iridati vinti con Schumacher – rappresentano i momenti storici dell’azienda modenese nella competizione e saranno presenti in un’unità ciascuna.

Da notare che la SF70H è dotata di un motore V6 endotermico da 1.6 litri associato a due unità elettriche. Vettel, con questa monoposto, ottenne importanti vittorie durante la stagione, posizionandosi secondo nella classifica finale, seguito da Räikkönen al quarto posto e la Scuderia Ferrari al secondo posto tra i costruttori.

Passando al Programma XX, ben 56 vetture saranno al centro dell’attenzione durante le Finali Mondiali Ferrari 2023. Queste auto incarnano l’essenza della ricerca tecnologica del produttore di Maranello.

Il comune denominatore? Il motore V12, in diverse varianti, capace di produrre un sound inimitabile. La Ferrari FXX-K Evo sarà la regina del Mugello con ben 20 esemplari. Questo modello ibrido combina un motore termico da 6.3 litri con un’unità elettrica per raggiungere una potenza di ben 1050 CV. Subito dopo, con 18 unità, ci sarà la 599XX Evo, dotata di un motore a dodici cilindri capace di sprigionare 750 CV.

Le Finali Mondiali 2023 all’Autodromo del Mugello promettono di essere un evento indimenticabile per gli appassionati, offrendo una panoramica completa sulla tradizione e l’innovazione del brand di Maranello.