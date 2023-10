Maserati Quattroporte: il tridente dedica una mostra alla sua famosa vettura a Modena

La mostra che celebra i 60 anni di Quattroporte, la berlina di lusso che ha debuttato nel 1963 e che ancora oggi incarna lo stile e le prestazioni tipici del Tridente, si terrà dal 19 ottobre al 17 novembre presso la storica fabbrica Maserati di viale Ciro Menotti a Modena. Maserati offrirà dei tour guidati dello stabilimento – rivolti a clienti, turisti, giornalisti e lavoratori – per far scoprire o rievocare la storia di una delle auto più simboliche del marchio italiano.

Maserati: nel suo stabilimento modenese il tridente dedica una mostra alla storia della Maserati Quattroporte



La mostra sarà articolata in diverse sezioni tematiche che ripercorreranno il cammino di Quattroporte attraverso le epoche – per sei generazioni la berlina è stata, e continua a essere, una rappresentante dell’automobilismo di lusso italiano – mentre una selezione delle Quattroporte più memorabili, dalla prima nata negli anni Sessanta agli esemplari unici, come la futuristica Zéda o la Quattroporte blindata usata da Sergio Marchionne, potranno essere osservate da vicino.



Presentata al Salone di Torino del 1963, nella sua lunga avventura che ha attraversato gli anni più importanti del Novecento, Quattroporte è stata ogni volta una fedele testimone della sua epoca. Ammirata dagli automobilisti più raffinati, da re e principi, dai designer più bravi – che hanno avuto l’opportunità e la passione di reinventarla ogni volta – così come dalle celebrità del jet set internazionale e dal mondo del cinema, dove la berlina del Tridente è apparsa in film indimenticabili, fino a diventare insostituibile scorta delle più alte cariche del panorama istituzionale italiano.

Quattroporte è Maserati, e la Casa del Tridente ha deciso di celebrare la sua berlina di successo condividendone il fascino senza tempo e la ricca storia ereditata dal brand, di cui ha segnato il percorso motoristico e stilistico passato, presente e futuro. Entrati nella factory modenese, i visitatori potranno conoscere la storia dell’ammiraglia di lusso attraverso immagini, storie e approfondimenti, ma soprattutto immergendosi in un viaggio nel tempo attraverso i modelli più amati e di impatto.