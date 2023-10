Nuova Alfa Romeo Brera: un video mostra il suo design

Alfa Romeo Brera è stata una coupé prodotta dalla casa automobilistica italiana dal 2005 al 2010, su progetto di Giugiaro. L’auto, che era l’erede della GTV, era caratterizzata da una linea sportiva e raffinata, con un frontale dominato dalla calandra a scudetto e dei fari a forma di goccia. Il posteriore era invece caratterizzato da un lunotto inclinato e da due terminali di scarico. L’auto era disponibile con diverse motorizzazioni, sia a benzina che a diesel, con potenze che andavano dai 170 CV del 2.0 JTDm ai 260 CV del 3.2 JTS V6. L’auto ha avuto un discreto successo commerciale, con circa 22 mila esemplari venduti, ma non ha avuto un’erede diretta.

Alfa Romeo Brera: in un video ipotizzato l’aspetto di una nuova generazione su base del SUV Alfa Romeo Tonale

Come sarebbe oggi una nuova Alfa Romeo Brera se fosse ancora in produzione? A questa domanda ha provato a rispondere il canale YouTube Motors, che ha pubblicato il video di un render di una possibile nuova versione della coupé italiana, ispirata al look del nuovo SUV Tonale. Il risultato è una vettura che mantiene le proporzioni e le linee della Brera originale, ma con alcuni elementi stilistici aggiornati e modernizzati. Il frontale presenta una calandra più ampia e squadrata, con il logo del Biscione al centro. I fari sono più sottili e a LED, con una firma luminosa a forma di Z. La fiancata è slanciata e dinamica, con una linea di cintura alta e una vetratura ridotta. Il posteriore è arrotondato e sportivo, con un lunotto inclinato e quattro terminali di scarico. La vettura è verniciata in un colore rosso metallizzato, tipico del marchio Alfa Romeo.

Si tratta ovviamente di un esercizio di stile non ufficiale, che non ha nulla a che vedere con i piani della casa automobilistica italiana. Alfa Romeo infatti non ha in programma di lanciare una vettura di questo tipo nel prossimo futuro, ma si concentrerà sullo sviluppo di altri modelli tra cui un B-SUV, le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e due modelli di segmento E tra cui un grande SUV. Tuttavia, il render è un omaggio alla Brera, una vettura che ha lasciato il segno nella storia del marchio Alfa Romeo.