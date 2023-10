Jeep protagonista alla Fiera Internazionale Fuoristrada 2023

Dall’America alla Versilia, Jeep ha dominato la scena alla Fiera Internazionale Fuoristrada (FIF) di quest’anno. Con oltre 29.000 visitatori tra specialisti dell’automobilismo e fan del fuoristrada, la terza edizione dell’evento, tenutasi dal 13 al 15 ottobre, ha conosciuto un successo senza precedenti.

Viareggio è stata trasformata nell’epicentro dell’off-road, con l’Area Experience sul lungomare che si è affermata come il cuore pulsante dell’evento, incastonata in uno degli ambienti naturali più belli d’Italia.

Jeep: la gamma 4xe e la nuova Avenger alla FIF 2023

Il Truck Jeep ha suscitato grande interesse. Questa vettura espositiva, con una superficie di 1200 m², ha offerto due pareti a LED, una wallbox per la ricarica dei modelli 4xe e un ponte mozzafiato alto 9 metri con una pendenza di 45°.

Sotto la guida esperta degli istruttori della casa automobilistica americana, gli appassionati hanno potuto sperimentare la potenza e l’agilità tipiche di Jeep in ambienti off-road. Questo brand americano ha da sempre incarnato la massima capacità fuoristrada, che oggi viene rivisitata in una chiave sostenibile con la tecnologia ibrida plug-in 4xe e con il lancio della Jeep Avenger, il primo SUV elettrico dell’azienda, che già domina le classifiche di vendita e si è guadagnato il titolo di Auto dell’Anno 2023.

L’Avenger è più di un semplice SUV full electric: rappresenta la quintessenza dell’esperienza Jeep. Nato e progettato a Torino, questo modello combina potenza, stile, funzionalità e innovazione in un SUV compatto di 4,08 metri.

Dotato di un motore elettrico da 400V, l’EV promette un’autonomia impressionante, raggiungendo i 550 km di autonomia in ambiente urbano. E per chi è sempre in movimento, una ricarica di soli 3 minuti offre 30 km di guida.

Grande successo della tecnologia 4xe

Passando alla gamma 4xe, Jeep rivisita il classico 4×4 integrando sostenibilità ed efficienza. Questa tecnologia ibrida plug-in è la protagonista delle Compass 4xe e Renegade 4xe, ma anche della Grand Cherokee 4xe e della leggendaria Wrangler 4xe. Quest’ultima, simbolo del marchio, può vantare una potenza combinata di 380 CV e una coppia massima di 637 Nm, elevando la guida off-road ad un nuovo standard di eccellenza.

Il produttore americano non solo ha riscritto le regole della guida off-road, ma ha anche dimostrato come performance e sostenibilità possano andare di pari passo. Il mercato italiano ha riconosciuto il valore della tecnologia 4xe di Jeep, consolidando la sua leadership nel segmento PHEV con una quota che si avvicina al 18%. In particolare, la Jeep Compass 4xe si distingue come il veicolo Plug-In Hybrid più venduto in Italia, stabilendosi come leader indiscusso nel suo segmento.