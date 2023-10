Nuova Opel Corsa: tra pochi giorni sarà disponibile

Opel Corsa brilla di nuovo splendore: più moderna, più digitale e più diversificata che mai. La piccola bestseller, che ha recentemente celebrato la sua anteprima mondiale all’IAA Mobility 2023 di Monaco, colpisce per il suo nuovo stile con il caratteristico volto del marchio Opel Vizor nella parte anteriore e il nome posizionato con sicurezza al centro della parte posteriore. La piccola vettura più venduta in Germania e Gran Bretagna nel 2021 e nel 2022 sarà ancora più elegante, chiara e audace quando arriverà nei concessionari a ottobre.

Nuova Opel Corsa: il celebre modello recentemente rinnovato si appresta a fare il suo debutto in concessionaria

Le tecnologie all’avanguardia rendono il viaggio più rilassante. Come optional, la nuova Corsa offre un abitacolo completamente digitale basato sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies 3 con un nuovo sistema di infotainment gestito in modo intuitivo, incluso un touchscreen a colori fino a dieci pollici di dimensione. Anche le luci antiriflesso Intelli-Lux LED Matrix, che la Corsa ha introdotto nel segmento delle auto piccole nel 2019, stanno diventando ancora migliori e più precise, con ora 14 elementi LED.

Alta tecnologia anche sotto il cofano: la Opel Corsa Electric ora ha anche più potenza e una batteria migliorata, che consente un’autonomia fino a 405 chilometri secondo WLTP. Anche le altre unità sono una vera novità. La Corsa sarà presto il primo modello Opel a offrire la versione ibrida con sistema a 48 volt. Ciò significa che la nuova Corsa offre ai clienti una scelta di sistemi di propulsione, da quelli esclusivamente elettrici a batteria, a quelli ibridi, fino ai motori a combustione altamente efficienti, che non ha eguali in questa classe.

Ogni nuova Opel Corsa dispone già di serie di numerose tecnologie e sistemi di assistenza a bordo, come l’avviso di collisione frontale con frenata di emergenza automatica e rilevamento dei pedoni, il cruise control intelligente e il limitatore, nonché l’assistente al mantenimento della corsia, il rilevamento dei segnali stradali e il rilevamento della sonnolenza. Esistono anche altri aiutanti elettronici che rendono la guida e le manovre più rilassate e sicure. L’offerta si estende alla protezione laterale e alla nuova telecamera panoramica per la visione posteriore ad alta risoluzione. Inoltre, ogni Corsa brilla nel nuovo stile: con il caratteristico logo Opel Vizor nella parte anteriore e il nome posizionato con sicurezza al centro nella parte posteriore.

Chi desidera viaggiare completamente elettrico e quindi completamente privo di emissioni locali, con la nuova Corsa Electric può ora scegliere tra due livelli di prestazioni elettriche a batteria: nuova con 115 kW/156 CV e fino a 405 chilometri di divertimento di guida elettrica senza sosta per la ricarica , oltre che con il già collaudato motore elettrico da 100 kW/ 136 CV e fino a 357 chilometri di autonomia (secondo WLTP 1 ). La Corsa Electric non solo ti consente di viaggiare in modo estremamente efficiente: con le sue prestazioni elettriche a batteria e 260 Newton metri di coppia diretta, garantisce sicuramente puro piacere di guida.

Inoltre, ogni variante elettrica va oltre l’equipaggiamento standard di base di Opel Corsa con un display con informazioni per il conducente completamente digitale, radio multimediale wireless compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con touchscreen a colori, climatizzatore automatico, caricabatterie di bordo da 7,4 kW, sistema di frenata rigenerativa e pompa di calore. Il nuovo ed elettrizzante stile è sottolineato dai cerchi in lega leggera da 16 pollici con un look nero lucido con taglio a diamante.

La nuova Opel Corsa crea anche negli interni un’atmosfera di benessere moderna con numerose novità. Il clou qui è il cruscotto completamente digitale opzionale con nuovo infotainment (a seconda della rispettiva variante Corsa) inclusa la piattaforma di pilotaggio Snapdragon integrata di Qualcomm Technologies. Per la prima volta, gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto possono essere connesso in modalità wireless al sistema multimediale -Connettiti ai sistemi del veicolo e ricarica.