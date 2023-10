Ferrari 512 TR Spider: all’asta uno dei soli tre esemplari costruiti

Nel corso della sua storia, Ferrari ha creato diversi modelli davvero iconici. Tuttavia, la storia della Ferrari 512 TR Spider emerge come uno dei capitoli più affascinanti. Nel 1990, la casa automobilistica modenese ha deciso di aggiornare il suo modello di punta: la Ferrari Testarossa.

Quest’ultima, che aveva dominato gli anni ‘80, stava attraversando il suo sesto anno di produzione. Così, il costruttore modenese ha introdotto il suo successore, la 512 TR Spider. Il nome è un omaggio alla sua eredità: il numero 5 indica la capacità (approssimata) del motore in litri, 12 il numero di cilindri e TR sta per Testarossa. Nonostante condividesse molte similitudini con il suo predecessore, la Testarossa Spider è stata perfezionata sia in termini di design che di ingegneria.

Ferrari 512 TR Spider: un esemplare del 1994 sarà offerto all’asta da RM Sotheby’s

Il design è stato modificato, avvicinando il muso e la coda al suolo e adattando l’aspetto del cavallino rampante nel centro della griglia frontale. L’interno ha subito un restyling ergonomico, con sedili rivestiti in pelle, simili a quelli della 348.

Al di sotto della carrozzeria Pininfarina, Ferrari ha apportato miglioramenti significativi. Le sospensioni, il propulsore e il cambio sono stati ottimizzati, rendendo l’esperienza di guida ancora più esaltante.

Nel 1990, Alfred Tan di Hong Seh Motors ha collaborato con Pininfarina per produrre una serie speciale di Ferrari 512 TR Spider per la famiglia reale del Brunei. Quattro anni dopo, sono state realizzate tre unità.

Uno di questi esemplari, con livrea Blu Cobalto, è rimasto nelle mani di Tan. Nonostante il passare degli anni, questo gioiello conta solamente 570 km percorsi, testimoniando l’attenzione e la cura che gli è stata dedicata.

Leggi anche: Ferrari conclude la Petit Le Mans 2023 con un terzo posto

È opportuno sottolineare che nel 1997, Ferrari ha invitato Tan a esporre questo esemplare unico durante il 50° anniversario del cavallino rampante a Roma. Quindi, chiunque sia interessato ad aggiungere un pezzo davvero unico alla propria collezione, dovrebbe tener d’occhio l’asta di RM Sotheby’s, dove questo 512 TR Spider – parte della The Factory Fresh Collection – sarà protagonista. Il prezzo stimato di vendita è di 2,1-2,7 milioni di sterline (2,42-3,11 milioni di euro).