Nuova Fiat Multipla 2025: la sorellona della nuova Panda sorprenderà per prezzo e qualità

Fiat Multipla, la storica monovolume a sei posti che ha fatto la storia dell’automotive italiano tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, potrebbe tornare a sorpresa nel 2025, ma in una veste completamente diversa. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il marchio torinese starebbe lavorando a un nuovo suv di segmento C, che avrebbe il compito di sostituire sia la Fiat Tipo che la Fiat 500X, entrambe destinate a uscire di scena entro il 2025. E il nome scelto per questo nuovo modello sarebbe proprio quello di nuova Fiat Multipla, un omaggio al passato ma anche una dichiarazione di intenti per il futuro.

Nuova Fiat Multipla arriverà nel 2025 e saprà sorprendere

Il progetto della nuova Fiat Multipla è ancora avvolto nel mistero, ma alcuni render non ufficiali realizzati dal designer brasiliano Kleber Silva ci offrono una possibile anticipazione di come potrebbe essere il nuovo suv. Si tratta di immagini puramente ipotetiche, ma che si basano sulle ultime tendenze stilistiche del brand e sulle caratteristiche tecniche che dovrebbe avere il modello.

La nuova Fiat Multipla si presenterebbe come un crossover dalle linee moderne e dinamiche, con una carrozzeria lunga circa 440-450 cm e una generosa altezza da terra. Il frontale sarebbe dominato dalla grande calandra a nido d’ape con il logo Fiat al centro, affiancata da fari sottili e aggressivi. Il profilo laterale mostrerebbe una linea di cintura alta e una fiancata muscolosa, con passaruota pronunciati e cerchi in lega dal design sportivo. La coda sarebbe caratterizzata da un lunotto inclinato e da fanali orizzontali collegati da una fascia cromata.

L’abitacolo della nuova Fiat Multipla dovrebbe offrire spazio e comfort per cinque passeggeri, con la possibilità di avere anche una versione a sette posti. Il bagagliaio avrebbe una capacità di oltre 500 litri, ampliabile abbattendo i sedili posteriori. La futura auto di Fiat sarà basata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, la stessa che verrà utilizzata per altri modelli elettrici come la nuova Lancia Gamma e la nuova Opel Manta. Questo significa che il suv avrebbe una motorizzazione esclusivamente elettrica, con diverse opzioni di potenza e autonomia. Si parla di una versione base con circa 135 CV e una batteria da 55 kWh, in grado di garantire circa 400 km di percorrenza con una ricarica. La versione più performante avrebbe invece circa 200 CV e una batteria da 70 kWh, con oltre 500 km di autonomia. Inoltre, ci sarebbe anche la possibilità di avere una trazione integrale grazie a due motori elettrici, uno per asse.

La nuova Fiat Multipla sarebbe quindi un modello rivoluzionario per il marchio italiano, che punterebbe a conquistare la clientela delle famiglie alla ricerca di uno spazio versatile, economico ed ecologico. Il prezzo del suv dovrebbe essere competitivo rispetto alla concorrenza, con un valore di partenza intorno inferiore ai 30 mila euro nella sua versione completamente elettrica. Ovviamente non escludiamo possa arrivare anche una versione ibrida dal prezzo notevolmente infneriore. La presentazione ufficiale della nuova Fiat Multipla è prevista per il 2026, ma non è escluso che possano arrivare delle anticipazioni già nei prossimi mesi.