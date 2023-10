Ferrari Challenge North America: ultimo atto al Mugello

Il Ferrari Challenge North America è pronto per una battaglia epica sullo storico circuito del Mugello, luogo emblematico dove si terranno le Finali Mondiali Ferrari.

Mark Kurzejewski di Ferrari of Beverly Hills si è già assicurato il titolo con un solido vantaggio di 47 punti. Con sei vittorie in 12 gare, cinque pole position e due giri veloci, ha dimostrato un’innegabile supremazia.

Ferrari Challenge North America: l’ultima tappa si svolgerà sul famoso circuito toscano

La classe Trofeo Pirelli Am, invece, vede Justin Rothberg di Ferrari of Palm Beach in vantaggio di 31 punti su Tony Davis di Continental AutoSports, con Brian Cook di Ferrari of Seattle al terzo posto. Ulteriori contendenti degni di nota sono Michael Mathes, Marc Muzzo, Michael Porter, Omar Balkissoon, Brian Kaminskey e Mckade Wang, rappresentando diverse concessionarie del cavallino rampante.

Sul fronte della Coppa Shell, Cameron Root di Ron Tonkin Gran Turismo detiene un vantaggio di 17 punti grazie alle sue prestazioni, tra cui una vittoria a Road America e quattro secondi posti consecutivi.

David Voronin di Foreign Cars Italia e Sureel Chokski di Ferrari of Denver sono tra i principali sfidanti. Altri partecipanti di spicco includono Rey Acosta, Frank Szezesniak, Thor Haugen, Yahn Bernier, Matt Dalton e John Viskup.

Per quanto riguarda la Coppa Shell-Am, tre piloti sono in testa: Lisa Clark di Ferrari Beverly Hills ha conquistato un vantaggio grazie alle sue vittorie a Homestead, Montréal e Road America. La sua dedizione l’ha anche portata a vincere la Coppa Ladies.

Bruce Cleveland e Dan Cornish seguono da vicino mentre Roger Monteforte, Steve Check, Jeffrey Nunberg, Dana Goodwin, Lancy Cawley e Al Hegy completano la lista dei partecipanti per questo weekend italiano.

Il Ferrari Challenge North America presso l’Autodromo Internazionale del Mugello promette di essere un evento elettrizzante, con il meglio del marchio di Maranello in mostra. La competizione si preannuncia feroce.