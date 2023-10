Ferrari Challenge Europe: al Mugello si assegneranno altri due titoli

In questo articolo parleremo degli ultimi sviluppi nella rinomata competizione Ferrari Challenge Europe, un evento il cui calibro non ha bisogno di presentazioni nel mondo del motorsport.

Al centro della scena, troviamo l’Autodromo Internazionale del Mugello, che nei prossimi giorni vedrà oltre 65 talentuosi piloti combattere per il primo posto nelle classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell Am. Questa competizione avrà luogo nell’ambito delle Finali Mondiali Ferrari, un evento da non perdere per gli appassionati.

Ferrari Challenge Europe: presto conosceremo i nomi dei vincitori di Trofeo Pirelli e Coppa Shell Am

Ad oggi, la performance straordinaria di due piloti, Franz Engstler del team Charles Pozzi GT Racing per il Trofeo Pirelli Am e Axel Sartingen della squadra Lueg Sportivo-Herter Racing per la Coppa Shell, li ha consacrati campioni già a metà settembre, dopo l’evento a Spa-Francorchamps. La loro abilità sul tracciato li ha premiati con titoli anticipati.

Tuttavia, la competizione nella classe principale, ossia il Trofeo Pirelli, è ancora aperta. Eliseo Donno di Radicci Automobili e Thomas Fleming di HR Owen FF Corse sono separati da un magro margine di 19 punti.

Con 34 punti in gioco, il giovane britannico Fleming – che vanta tre vittorie recenti – cercherà di superare il talento salentino, Donno, che ha dominato quest’anno con cinque vittorie. Ma attenzione: figure come Max Mugelli e Bence Valint stanno attendendo il momento giusto per inserirsi nella contesa.

Per quanto riguarda il Trofeo Pirelli Am, Engstler ha già assicurato il primo posto, seguito da Hanno Laskowski, che conserva un invidiabile secondo posto. Nel frattempo, la competizione nella Coppa Shell è in fermento. Molti concorrenti, come Manuela Gostner, Alexander Nussbaumer e Fons Scheltema, sono in lizza per un posto sul podio al fianco del già campione Sartingen.

Infine, nella Coppa Shell Am, Motohiko Isozaki ha fatto una mossa audace nell’ultimo evento a Spa-Francorchamps, superando Kirk Baerwaldt e mettendosi in testa alla classifica. Kamstrup e Ramelli sono ancora in lizza, nonostante siano un po’ indietro.