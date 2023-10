Fiat 500 Elettrica è stata una delle vetture più vendute in Germania a settembre

Anche nel mese di settembre il marchio FIAT è stato protagonista nel mercato tedesco dei veicoli elettrici. Le statistiche mensili dell’Autorità Federale dei Trasporti (KBA) collocano la Fiat 500 Elettrica al terzo posto nella lista dei best-seller di tutti i veicoli con trazione elettrica a batteria (BEV). In Germania, lo scorso mese sono state immatricolate 1.785 unità della citycar. La vettura elettrica di Fiat ha dato un contributo decisivo al successo del Gruppo Stellantis, che a settembre è stato il fornitore numero 1 di veicoli elettrici di tutti i marchi in Germania. Nel mese di settembre la marca FIAT ha aumentato la propria quota di mercato in Germania al 3,2 per cento.

Fiat 500 elettrica terza auto a zero emissioni più venduta in Germania a settembre

“L’offensiva di elettrificazione della Fiat continua ad essere accolta molto bene dai clienti tedeschi. Siamo orgogliosi che la Fiat 500 Electric sia da circa due anni uno dei veicoli più venduti in questo segmento e abbia svolto un ruolo importante nel successo di FIAT in Germania. La nuova Fiat 600e porterà un’ulteriore crescita al nostro marchio. Il ‘fratello maggiore’ della Fiat 500 Elettrica è già ordinabile e consente alle famiglie di guidare nel rispetto dell’ambiente e con lo stile italiano”, ha commentato Andreas Mayer, responsabile dei marchi Abarth, FIAT e FIAT Professional in Germania.

La Fiat 500 Elettrica combina un design iconico con una guida a emissioni zero. Un altro pilastro del suo successo è la varietà di modelli, che soddisfano anche i diversi requisiti, ad esempio per quanto riguarda la batteria. È disponibile una batteria economica da 23,8 kW, che è completamente sufficiente per lo più per brevi distanze in un’area con una struttura di ricarica ben sviluppata. L’autonomia nel traffico cittadino arriva fino a 257 chilometri, misurati secondo il ciclo WLTP. Le altre versioni del modello hanno a bordo una batteria da 42 kWh. Ciò consente un’autonomia combinata fino a 320 chilometri secondo il ciclo WLTP. Nel traffico cittadino si possono percorrere anche fino a 460 chilometri.

Anche la scelta tra tre varianti di carrozzeria è unica in questo segmento. La Fiat 500 Electric è proposta come classica berlina a due porte e portellone, come cabriolet con tetto in tessuto ad azionamento elettrico e come Fiat 500 Electric 3+1 con una seconda porta sul lato passeggero, che dà accesso al sedile posteriore più facile.