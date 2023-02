Fiat 500 Elettrica ottiene due premi nel concorso Best Cars 2023

Continua nel nuovo anno la striscia vincente della Fiat 500 Elettrica. Il modello della principale casa automobilistica italiana ha ora vinto due premi al concorso “Best Cars 2023”. I lettori della rivista specializzata “auto motor und sport” hanno votato in massa la city car elettrica di Fiat al primo posto sia nella classifica generale che nella classifica di importazione per le minicar. In questa categoria di concorso, 19 attuali modelli di veicoli di produttori tedeschi e internazionali erano in lizza.

Doppio premio per Fiat 500 elettrica in Germania grazie ai lettori di auto moto und sport

“La doppia vittoria della Fiat 500 elettrica nella competizione ‘Best Cars 2023’ è notevole sotto due aspetti. In primo luogo, i lettori di “auto motor und sport” hanno votato il nostro bestseller numero uno non solo tra i modelli stranieri sul mercato tedesco. Lo vedi anche in un confronto diretto con i concorrenti locali al vertice. Inoltre, la vettura ha prevalso su un’intera gamma di modelli concorrenti a propulsione convenzionale”.

“Entrambi dimostrano in modo impressionante che la strategia di elettrificazione di Fiat sta funzionando. Ringrazio gli appassionati di auto tedeschi per la grande fiducia che ripongono nella nostra auto”, ha dichiarato Gaetano Thorel, Head of Fiat/Abarth Enlarged Europe, alla cerimonia di premiazione a Stoccarda della Fiat 500 elettrica.

La Fiat 500 Elettrica è disponibile in versione berlina, cabriolet con capote ad azionamento elettrico e nella versione carrozzeria 3+1 con porta posteriore aggiuntiva lato passeggero. È possibile scegliere tra due dimensioni della batteria a seconda della versione del modello: la batteria da 42 kWh consente un’autonomia fino a 320 chilometri (misurata secondo il ciclo WLTP). Sono possibili fino a 460 chilometri anche solo nel traffico cittadino. Ricordiamo infine che come optional per la berlina è disponibile anche una batteria da 23,8 kW.