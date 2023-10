Nuove Fiat Panda e Multipla: produzione spostata in Italia?

Nuove Fiat Panda e Multipla saranno le prossime novità della principale casa automobilistica italiana rispettivamente nel 2024 e nel 2025. La prima novità è sicura e la vedremo l’11 luglio 2024, la seconda è pure certa ma potrebbe avere un nome diverso. Originariamente queste due auto dovevano essere prodotte all’estero. Più specificatamente la nuova Panda in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa. Si era parlato di Kragujevac in Serbia o di Trnava in Slovacchia. In quest’ultimo verrà prodotta la gemella Citroen e-C3. Per quanto riguarda invece la Multipla era stato già annunciato che la sua produzione sarebbe avvenuta come per la nuova Fiat Topolino presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Per raggiungere 1 milione di auto prodotte in Italia Stellantis sposterà la produzione dlle nuove Fiat Panda e Multipla?

Al momento non sembrano esserci novità per le nuove Fiat Panda e Multipla da questo punto di vista. Tuttavia le cose potrebbero cambiare. Infatti in seguito all’accordo tra governo italiano e Stellantis per portare la produzione di auto in Italia ad oltre 1 milione, accordo che a breve sarà definito ufficialmente, saranno necessari inevitabilmente molti cambiamenti ai piani iniziali del gruppo automobilistico. Per poter aumentare così tanto la produzione di auto in Italia, le novità annunciate per i prossimi anni non basteranno e sarà dunque necessario introdurre negli stabilimenti italiani ulteriori modelli.

Dunque prende piede tra i soliti bene informati la possibilità che le nuove Fiat Panda e Multipla possono essere proprio due delle auto che a sorpresa potrebbero venire prodotte nei prossimi anni nel nostro paese. Ovviamente al momento non c’è nulla di sicuro trattandosi di mere supposizioni. E’ anche vero che a circa 9 mesi dal debutto della nuova Panda ancora non si sa nulla su dove questa auto verrà prodotta. Quindi almeno per questa vettura l’ipotesi sembra essere assai plausibile. Quindi non escludiamo che alla fine almeno una delle due produzioni possa essere spostata in Italia.

Per portare la produzione di auto in Italia ad un milione occorrerà inevitabilmente che qualche auto che garantisce numeri importanti venga prodotta nel nostro paese. Dunque chi meglio di queste due auto che si preannunciano come vetture semplici ed essenziali con un rapporto qualità prezzo davvero interessante e che avranno in gamma versioni elettriche a prezzi davvero abbordabili. Quando finalmente l’accordo tra Stellantis e il governo italiano sarà svelato scopriremo se davvero questa possibilità ci sarà oppure saranno altre le soluzioni adottate dal gruppo automobilistico di Carlos Tavares.