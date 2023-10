Citroen nella top ten del mercato dei veicoli elettrici in Spagna

A fine agosto, Citroen resta al terzo posto nel mercato totale dei veicoli elettrici in Spagna, con una quota di mercato del 7,1 per cento e 2.618 immatricolazioni. Con 962 unità immatricolate quest’anno, la Citroën ë-C4 prodotta presso lo stabilimento Stellantis vicino a Madrid raggiunge una penetrazione cumulativa del 3,1 per cento ed è l’auto elettrica “Made in Spain” con le vendite più elevate nel Paese.

Nell’ultimo tratto dell’anno, Citroën è sul podio nel mercato dei veicoli elettrici

Attualmente, Citroen ha completato l’elettrificazione della sua gamma di veicoli commerciali con un’offerta che si distingue per offrire caratteristiche utili, un alto livello di equipaggiamento, un’autonomia adattata alle esigenze di aziende e professionisti e possibilità e tempi di ricarica molto diversificati. Costituisce una vera alternativa per garantire la mobilità in modo sostenibile e con libertà di accesso al centro delle grandi città.

Nel mercato totale (termico + elettrificato), la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis ha realizzato 44.801 immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali e una penetrazione del 5,5 per cento tra gennaio e agosto. Nella categoria ibrida plug-in (PHEV), la Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid guida il mercato nel mese di settembre, con 373 unità immatricolate e una quota del 7,6 per cento. Modello più venduto della Marca di Stellantis quest’anno, la Citroën C4 “Made in Spain” ha accumulato 9.453 immatricolazioni.

La sua versione elettrica, la Citroën ë-C4, è settima nella classifica del mercato, con 1.037 unità immatricolate. Per accelerare ulteriormente questi buoni risultati nell’offerta 100 per cento elettrica, a partire da questo mese i clienti del brand francese potranno usufruire di condizioni speciali disponibili sul sito Citroen. Nei veicoli commerciali, Citroën Berlingo è il leader del mercato cumulativo con 7.291 immatricolazioni. Dunque dalla Spagna ottime notizie per il marchio di Stellantis che intende essere protagonista della transizione verso le auto completamente elettriche.