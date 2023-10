Alfa Romeo ha quasi raddoppiato le sue immatricolazioni in Germania nel 2023

Alfa Romeo conferma il forte trend in crescita anche nel terzo trimestre. Nei mesi da gennaio a settembre in Germania sono state immatricolate il 94,7 per cento di auto nuove in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Solo per settembre le statistiche dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA) mostrano un aumento delle immatricolazioni del 24,4 per cento. L’Alfa Romeo continua ad essere molto più avanti rispetto allo sviluppo generale del mercato. Qui il KBA ha registrato per il mese di settembre un leggero calo dello 0,1 per cento.

Le statistiche dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici mostrano per Alfa Romeo un aumento del 94,7% nei primi tre trimestri rispetto al 2022

Nel mix di modelli di settembre il SUV compatto Alfa Romeo Tonale (36 per cento) ha conquistato ancora una volta il primo posto. Quasi altrettanti acquirenti hanno scelto la berlina sportiva Alfa Romeo Giulia (35 per cento). Il SUV sportivo Alfa Romeo Stelvio rappresenta il 29 per cento delle vendite totali.

“Tre trimestri del 2023 sono alle nostre spalle. Con un numero di immatricolazioni quasi raddoppiato, l’Alfa Romeo ha ottenuto risultati significativamente migliori rispetto al mercato nel suo complesso nei primi tre trimestri. Sono particolarmente lieto che questo successo continuo sia supportato dalla nostra intera gamma di modelli. Stiamo entrando con slancio nell’ultimo trimestre. Tutto il mio team e tutti i concessionari stanno lavorando con la massima ambizione per concludere l’intero anno 2023 con un risultato chiaramente positivo” ha dichiarato Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania.

Insomma ottime notizie per la casa automobilistica del Biscione che vuole continuare a crescere anche nei prossimi mesi in attesa dell’arrivo sul mercato di nuovi modelli a cominciare dal B-SUV che debutterà il prossimo anno a cui seguiranno un nuovo veicolo all’anno fino al 2028. Tra questi anche le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, un’ammiraglia e un E-SUV che servirà a conquistare gli Stati Uniti.