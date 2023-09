Nuova Alfa Romeo Stelvio: se ne parla poco ma sorprenderà

Nuova Alfa Romeo Stelvio è una delle auto che faranno parte in futuro della gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2026 ma ovviamente non possiamo escludere un piccolo slittamento. Si tratta della seconda generazione del celebre SUV di segmento D della casa milanese. Di questo modello si parla meno rispetto ad altri come ad esempio del B-SUV che sarà lanciato il prossimo anno o della nuova generazione di Alfa Romeo Giulia che dovrebbe arrivare nel 2025.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Tuttavia si vocifera che anche la nuova Alfa Romeo Stelvio sorprenderà e non poco appassionati e addetti ai lavori. Tante saranno le novità rispetto all’attuale modello. Di certo sappiamo che questa auto sarà solo elettrica come del resto tutte le altre auto che verranno lanciate sul mercato dallo storico marchio milanese dal 2025 in poi. La piattaforma su cui verrà realizzata questa auto è la STLA Large la stessa che verrà impiegata anche per la nuova Alfa Romeo Giulia e per le due auto di segmento E che dovrebbero essere lanciate da Alfa Romeo sul mercato nel 2027 e nel 2028.

Quanto alle modifiche al design della nuova Alfa Romeo Stelvio per il momento si sa ancora poco. Non si dovrebbe comunque trattare di modifiche leggere ma di cambiamenti sostanziali. Molto probabilmente verrà dato a questo SUV un look ancora più sportivo e con una maggiore dose di personalità. Il luogo di produzione deve ancora essere confermato ma molto probabilmente si tratterà ancora una volta dello stabilimento Stellantis di Cassino.

Nuova Alfa Romeo Stelvio è stata immaginata in vari render che sono apparsi negli ultimi tempi sul web. Qui vi mostriamo una delle numerose ipotesi in questione. Si tratta di una creazione digitale del designer Mirko Del Prete che ha immaginato così la seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione.