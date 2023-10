Fiat Panda 2024: i cinesi si devono preoccupare?

Anche negli USA si inizia a parlare della futura Fiat Panda 2024, una vettura che del resto sarà fondamentale per la futura crescita del marchio italiano a livello globale. Questa infatti sarà una vera e propria world car che verrà commercializzata in numerosi continenti anche se forse con nomi diversi. Il famoso sito Carscoops ha proposito nelle scorse ore la sua personale interpretazione di quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello che come sappiamo dovrebbe essere svelato il prossimo anno forse in occasione dell’anniversario dei 125 anni di Fiat che si festeggeranno il prossimo 11 luglio 2024.

Fiat Panda 2024: le case cinesi potrebbero aver trovato un degno rivale, anche negli Stati Uniti si inizia a parlare del modello

Fiat Panda 2024 avrà un approccio “less is more”. In pratica sarà focalizzata sull’essenziale, in modo simile all’originale degli anni ’80. Con questa auto Fiat vuole rendere la vita difficile alle case automobilistiche cinesi che mirano a conquistare i mercati europei nei prossimi anni con moltissime auto elettriche a basso costo che verranno commercializzate a partire dai prossimi anni. In una recente intervista a La Repubblica, l’amministratore delegato della Fiat, Olivier Francois, ha condiviso i suoi pensieri sul prossimo modello. Come riportato da Quattroruote, François ha affermato che la Fiat “può e deve sviluppare una soluzione che metta in difficoltà i cinesi”, sulla base del concetto di Fiat Centoventi.

L’obiettivo è quello di essere proposto “a un costo inferiore” rispetto ai rivali, pur essendo prodotto in Europa e possibilmente in Italia. Questa auto infatti potrebbe essere l’arma principale per il raggiungimento dell’obiettivo di un milione di auto prodotte all’anno in Italia su cui stanno lavorando Stellantis e il governo italiano dalla scorsa estate.

Nuova Fiat Panda

Ricordiamo inoltre che la nuova Fiat Panda sarà strettamente imparentata con la prossima Citroen E-C3, condividendo la collaudata piattaforma eCMP o le più evolute basi STLA Small. Il debutto della supermini francese è previsto nell’ottobre 2023, con Citroen che promette un prezzo di partenza inferiore alla soglia dei 25.000 euro. Lo stesso dovrebbe avvenire anche con la futura Panda che secondo alcune indiscrezioni nella sua versione elettrica potrebbe costare una cifra intorno ai 23 – 24 mila euro al netto di incentivi. Vedremo dunque a proposito di questo atteso modello quali altre novità emergeranno nei prossimi giorni.