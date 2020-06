Fiat Centoventi potrebbe ispirare la nuova Uno in Brasile

Come abbiamo già riferito, l’arrivo della nuova generazione di Fiat Uno è stato rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus. Il nuovo modello dovrebbe essere lanciato tra il 2021 e il 2022 e dovrebbe seguire le linee della nuova Fiat Panda. La piccola Fiat da parte sua, si baserà sul Concept Fiat Centoventi, che la scorsa settimana ha ricevuto il premio “Best Concept Car” ai Car Design Awards. Con le dovute proporzioni, secondo le informazioni trapelate di recente, la nuova generazione della Fiat Uno brasiliana potrebbe essere ispirata da questo concept.

Secondo Olivier François, presidente globale del marchio Fiat, il Concept Centoventi è stato progettato per essere aggiornato con maggiore libertà e fantasia nei suoi colori, nella configurazione degli interni, del tetto e del sistema di infotainment e persino nella gamma offerta da batterie modulari. “Rappresenta un cambiamento radicale nei paradigmi automobilistici”, afferma François.

Secondo FCA, l’idea è di mantenere il prodotto sempre aggiornato, senza che i consumatori debbano aspettare una nuova generazione. “Centoventi incorpora il concetto Fiat di less is more, il che significa che è possibile rimuovere qualsiasi cosa non necessaria o complessa da un’auto, lasciando che il cliente esprima la propria immaginazione e preferenze”, aggiunge Olivier François.

L’idea di Fiat è che la Centoventi sia un’auto minimalista, che ha come essenza la sua personalizzazione estrema. Se questa idea verrà applicata almeno in parte in Brasile, Fiat assumerà la guida di questo nuovo paradigma. Le realtà dei mercati europeo e brasiliano, tuttavia, sono diverse. Pertanto, almeno fino a quando gli effetti economici della pandemia durano, il Brasile non dovrebbe essere una priorità per grandi investimenti. Visto che la Centoventi sarà un’auto elettrica, sembra improbabile che il progetto venga lanciato a breve termine.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat 500: altri modelli utilizzeranno la nuova piattaforma, anche la Centoventi “di serie”