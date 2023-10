Noleggio a lungo termine in Italia: ecco i dati dei primi nove mesi del 2023

In Italia, il 2023 ha segnato un’importante evoluzione nel settore del noleggio a lungo termine di auto e fuoristrada. Secondo l’ultimo report pubblicato dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il bilancio dei primi nove mesi rivela dati significativi.

Nel periodo compreso tra gennaio e settembre, sono stati registrati 536.592 contratti, evidenziando un incremento del 20,1% rispetto al 2022. Del totale, il 12,7% – ovvero 67.769 contratti – sono stati stipulati da utenti privati, mostrando una lieve decrescita dell’1,3% rispetto all’anno precedente.

Il settore aziendale ha invece visto una crescita massiccia. Con 468.823 contratti, esso rappresenta l’87,3% del mercato, con un aumento del 24% anno su anno.

Le aziende non automotive emergono come i principali stakeholder con 393.715 contratti, seguite da aziende di noleggio a breve termine e dealer e costruttori. Sconcertante è la netta decrescita del 45,4% delle aziende specializzate esclusivamente nel noleggio a lungo termine.

In termini di durata, la media dei contratti si attesta sui 23 mesi, con leggere variazioni tra privati e aziende non automotive.

Preferenze alimentazione e carrozzeria

Il diesel rimane l’opzione preferita, in particolar modo tra le aziende non automotive con una quota del 58,2%. Tuttavia, va segnalata una contrazione generale di questo combustibile. Al contrario, i veicoli a benzina guadagnano terreno, soprattutto nel segmento del noleggio a breve termine.

Interessante l’incremento dei veicoli a GPL mentre le auto elettriche vedono un calo tra i privati e un notevole decremento tra dealer e costruttori.

Il segmento dei SUV continua a dominare le scelte dei consumatori. Si osserva un’inclinazione particolare per i SUV di segmento C tra privati, aziende non automotive e dealer e costruttori.

Il peso di regioni e province

La Lombardia si conferma come fulcro del noleggio a lungo termine in Italia, rappresentando il 33% del totale nazionale. Seguono il Lazio e il Piemonte. A livello provinciale, Milano domina con il 24% dei contratti, seguita da Roma e Torino. Curiosamente, Napoli detiene il record di contratti stipulati da privati.

Il panorama italiano del noleggio a lungo termine sta vivendo in questo momento un periodo di transizione, con cambiamenti sia a livello di preferenze di alimentazione che nelle scelte di carrozzeria.