Stellantis: un suo brand premiato ai News UK Motor Awards 2023

Arrivano belle notizie per Stellantis. Vauxhall è stata nominata “Produttore dell’anno” da The Sun ai News UK Motor Awards 2023. Il marchio ha anche portato a casa il riconoscimento di “Piccola auto dell’anno” con la sua supermini Corsa. Gli annuali News UK Motor Awards celebrano i migliori nuovi veicoli degli ultimi12 mesi, votati da The Sun.

Stellantis: Vauxhall vince il premio principale come “Produttore dell’anno” ai News UK Motor Awards 2023

L’essere stato nominato “Produttore dell’anno” arriva dopo un anno di successi per il brand di Stellantis, compresi molti passi innovativi nel viaggio verso il diventare un marchio esclusivamente elettrico a partire dal 2028. Dal 2024, Vauxhall offrirà una versione elettrica di ogni auto della sua gamma, e offre già una versione elettrica di ogni furgone della sua gamma di veicoli commerciali leggeri.

Grand Sport Electric, o GSe, il primo sottomarca elettrificato ad alte prestazioni sul mercato, è stato lanciato all’inizio dell’anno, aggiungendo nuove versioni ad alte prestazioni alla gamma Vauxhall. Il 2023 ha visto anche il lancio dell’Astra Electric e della Nuova Corsa, la supermini più venduta nel Regno Unito e la terza auto più venduta in assoluto nel Regno Unito quest’anno, mentre il mese scorso Vauxhall ha rivelato il suo nuovo Experimental Concept, dando uno sguardo al il futuro del marchio.

Vauxhall è stato il produttore di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito negli ultimi due anni e continua a guidare le classifiche di vendita nel 2023. Più di un furgone elettrico su quattro venduto nel Regno Unito da inizio anno è stato un Vauxhall Vivaro Electric , rendendolo l’e-LCV più venduto nel Regno Unito. Vauxhall è uno dei pochi marchi a offrire una variante completamente elettrica su tutta la sua gamma di veicoli commerciali leggeri.

Il redattore di Sun Motors, Rob Gill, ha dichiarato: “Vauxhall fa parte del tessuto britannico da 120 anni. Centoventi anni. E lo sarà ancora per molti anni grazie agli ingenti investimenti negli stabilimenti di furgoni di Luton ed Ellesmere Port. Vauxhall dovrebbe anche essere applaudita per essere rimasta fedele a Corsa e Astra – due modelli che amiamo e di cui ci fidiamo – producendone versioni elettriche. Mossa intelligente.”

Vincitrice del premio “Best Small Car” di News UK, la Nuova Corsa aggiunge l’audace e puro frontale Vizor di Vauxhall a tutta la gamma, oltre a diversi ulteriori miglioramenti stilistici e tecnologici, mentre i modelli completamente elettrici sono disponibili con la batteria di nuova generazione del marchio di Stellantis per un’ampia autonomia. di 246 miglia (WLTP). Corsa è stata precedentemente nominata “Auto dell’anno” da The Sun nel 2020 e “Value Car of the Year” nel 2021.

Il redattore di Sun Motors, Rob Gill, ha dichiarato: “La Corsa si distingue dalle altre come la supermini preferita della Gran Bretagna – e per una buona ragione. È divertente da guidare, ricca di tecnologia da grande macchina, e ha appena avuto un nuovo taglio di capelli mantenendo sotto controllo i prezzi. La straordinaria Corsa a benzina per £ 19.000? Sì grazie. Oppure c’è una Corsa Electric per chi è pronto a fare il cambio. Siamo lieti che il piccolo gioiello di Vauxhall sarà con noi per gli anni a venire”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Sono lieto di vedere Vauxhall nominata Costruttore dell’anno ai News UK Motor Awards. È un grande risultato in quello che è stato un anno importante per il marchio. Mentre il premio Small Car of the Year per Corsa è una testimonianza del successo della nostra ultima offerta di nuove auto e furgoni, il riconoscimento da parte di The Sun evidenzia i progressi che Vauxhall sta facendo come produttore automobilistico leader nel Regno Unito”.

Ricordiamo infine che all’inizio dell’anno, il brand di Stellantis ha lanciato l’innovativa campagna “Electric Streets of Britain”. A seguito di dati esclusivi che hanno rivelato che oltre il 70% dei comuni del Regno Unito attualmente non dispone di una strategia pubblica per la ricarica residenziale su strada dei veicoli elettrici.