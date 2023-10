Jeep sulla strada del successo in Germania grazie ad Avenger

Jeep continua ad avere successo in Germania e in Europa. Nel mese di settembre, secondo i dati della Federal Motor Transport Authority (KBA), il numero di nuove immatricolazioni del marchio statunitense è quasi raddoppiato rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, con un aumento del 97%. Ciò rende la casa americana il marchio di importazione in più rapida crescita in Germania. Questo è il secondo mese consecutivo, poiché il brand di Stellantis è riuscita ad aumentare le immatricolazioni di un impressionante 225% in agosto rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Quest’anno Jeep è riuscita anche ad aumentare le immatricolazioni di automobili del 6,7% su base annua.

Il modello più venduto e principale motore dello sviluppo positivo di Jeep è l’Avenger. Il primo veicolo completamente elettrico della casa americana ha contribuito in modo significativo al suo successo sul mercato tedesco nel periodo gennaio-agosto con una quota di oltre il 35%, sebbene le consegne dell’Avenger siano iniziate solo a maggio. “La Avenger è elettrica e di successo. Ciò è dimostrato non solo dai numerosi premi che l’Avenger ha già ricevuto, come recentemente come il piccolo SUV più bello, ma anche dal fatto che sta diventando subito un bestseller. Vorrei ringraziare l’intero team e i nostri concessionari Jeep, il cui impegno rende possibili risultati così positivi”, afferma Luigi Saia, responsabile Jeep Germania.

La Jeep Avenger completamente elettrica guida la crescente presenza del marchio Jeep nel segmento altamente competitivo dei B-SUV nel mercato europeo. L’ Auto europea dell’anno 2023 ha ricevuto oltre 40.000 ordini da quando è stata presentata al Motor Show di Parigi lo scorso anno. Spinte dalle vendite dell’Avenger tra gennaio e agosto 2023, le vendite del marchio Jeep nel segmento B-SUV sono aumentate del 33,5% su base annua. Negli ultimi tre mesi, le prime consegne della Jeep Avenger in diversi altri mercati hanno contribuito alla crescita delle vendite del marchio in questo segmento.

Oltre il 40% degli ordini confermati dei clienti in Europa per l’Avenger riguardano la versione BEV, a testimonianza del crescente interesse dei clienti per la versione completamente elettrica della Jeep Avenger. Lo slancio commerciale di Jeep Avenger è stato accompagnato da un ampio riconoscimento da parte del settore per il primo SUV completamente elettrico del marchio. Progettata e prodotta fin dall’inizio come veicolo Jeep, la Avenger ha già vinto 10 premi del settore, tra cui European Car of the Year 2023, Best Family SUV da Women’s World Car of the Year 2023 e Electric Car of the Year da Top Gear UK. Premi.

Il successo della nuova Jeep Avenger è stato accompagnato anche dal forte slancio delle vendite della Jeep Renegade, che hanno tenuto il passo con il volume dello scorso anno con oltre 32.000 veicoli rispetto ai 31.705 dello stesso periodo del 2022.

Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa, afferma: “La Jeep Avenger è stata progettata per soddisfare perfettamente le esigenze dei clienti europei e ciò è dimostrato dagli impressionanti risultati raggiunti dall’Avenger in tutta Europa. Il successo della Jeep Avenger è rafforzato dal forte slancio delle vendite della Jeep Renegade, che è in crescita anno dopo anno e dimostra che i due veicoli si completano a vicenda offrendo due alternative di prodotto completamente diverse e convincenti nel mercato altamente competitivo dei B-SUV.”

Avenger e Renegade sono due veicoli complementari che guidano la crescita del marchio Jeep anche nel segmento B-SUV LEV. In Europa, Jeep detiene una quota di mercato nel segmento SUV del 10,6% (rispetto al 9,6% dello scorso anno). In Italia il marchio domina il segmento con una quota di mercato del 49,9%. Anche in Italia la Renegade resta una delle preferite dai clienti e sta registrando ottimi dati di vendita. Domina il segmento dei B-SUV con una quota di mercato del 7,9% rispetto al 7,5% dell’anno scorso, e la percentuale del marchio sale all’11,4% combinata con la quota di mercato del 3,5% dell’Avenger.

Jeep Avenger è un SUV compatto che, con una lunghezza di circa quattro metri, si posiziona nel segmento in rapida crescita dei B-SUV, il secondo segmento europeo per volume. Si rivolge alle persone attive che cercano un SUV dalle dimensioni compatte ma che abbia comunque molto spazio e opzioni di stoccaggio. Progettata e realizzata come una Jeep fin dal primo giorno, la Avenger unisce il DNA Jeep in un SUV compatto con una combinazione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia.

Con un’autonomia elettrica fino a 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP e oltre 550 chilometri nel ciclo urbano WLTP, una trasmissione elettrica combina un nuovo motore elettrico da 400 volt con 115 kW (156 CV) e 260 Newton metri di coppia con una nuova batteria da 54 kWh. Il lancio della Jeep Avenger in Europa segna l’inizio della prossima fase di elettrificazione del marchio, che produrrà quattro modelli completamente elettrici entro il 2025. Entro la fine del 2030, tutte le nuove auto del marchio Jeep vendute in Europa saranno puramente elettriche.