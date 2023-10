Ferrari: Sainz e Leclerc pronti per il Gran Premio del Qatar

Il Gran Premio del Qatar di Formula 1 si profila come un appuntamento molto importante. Charles Leclerc, pilota di punta della Scuderia Ferrari, ha sottolineato l’intensità fisica di questo GP, segnato da temperature sorprendentemente elevate e un’umidità paragonabile a quella di Singapore, soprattutto al calar del sole. Nonostante la natura imprevedibile del clima autunnale mediorientale, il cavallino rampante non si fa trovare impreparato.

Il costruttore di Maranello è noto per la sua dedizione e Leclerc non fa eccezione, esprimendo il suo entusiasmo per il ritorno del formato Sprint in F1. “Il weekend offre momenti cruciali ogni giorno”, ha detto il pilota monegasco.

Ferrari: la scuderia si prepara per il GP del Qatar di questo weekend

La competitività nel paddock è palpabile, con molte squadre in lotta per il prestigioso secondo posto. Nonostante Ferrari abbia mostrato prestazioni eccellenti nelle recenti gare, Leclerc sottolinea l’importanza di non prendere nulla per scontato e di lavorare incessantemente.

Allo stesso tempo, Carlos Sainz – l’altro asso nella manica della Scuderia Ferrari – è entrato nel paddock di Losail con una carica e determinazione ineguagliate, fresco di una straordinaria esperienza alla Ryder Cup di Roma.

Pur essendo un appassionato di golf, l’attenzione di Sainz è ora totalmente focalizzata sulla Formula 1. Benché abbia notato l’inaspettato picco delle temperature, l’esperto pilota spagnolo è deciso a non lasciarsi intimidire, poiché le condizioni sono le stesse per tutti i team.

Il GP del Qatar rappresenta una sfida notevole per tutti, ma ancora di più con il ritorno del formato Sprint. Sainz ha evidenziato l’importanza della preparazione, data la breve finestra di un’ora per le prove libere. Tuttavia, l’unità e l’esperienza della casa automobilistica modenese potrebbero fare la differenza in questo contesto.

Leggi anche: Ferrari conferma la sua presenza alla 8 Ore di Indianapolis

Il weekend del Gran Premio del Qatar è decisamente imprevedibile. La Formula 1 promette ancora una volta di offrire spettacolo, tensione e adrenalina. E Ferrari, con i suoi campioni Charles Leclerc e Carlos Sainz, è più che pronta a cavalcare l’onda e a consolidare il suo storico ruolo da protagonista nella massima competizione.