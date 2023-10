Peugeot presente alla Rio Innovation Week 2023

Parte integrante dello spazio Stellantis della terza edizione della Rio Innovation Week, uno dei più grandi eventi di tecnologia, innovazione e business in America Latina, Peugeot partecipa con un proprio stand e mette a disposizione per i test drive l’auto elettrica e-2008. All’evento, che si svolgerà dal 3 al 6 ottobre a Píer Mauá, nella regione Centrale di Rio, parteciperanno circa 1.500 relatori, distribuiti in uno spazio di 60.000 metri quadrati. Gli organizzatori dell’evento attesi oltre 130mila visitatori.

Con più di 80 test drive già effettuati al giorno, il Marchio del leone offre al pubblico dell’evento un’occasione unica per conoscere da vicino tutta la tecnologia e il comfort di serie e il piacere di guida unico che il modello offre. La Peugeot e-2008 è dotata dell’i-Cockpit 3D che garantisce funzionalità per una guida intuitiva ed eccezionale, di un centro multimediale con schermo da 10 pollici, volante sportivo e quadro strumenti digitale 3D, oltre alla navigazione GPS 3D e otto opzioni di colore dell’illuminazione.

Il modello 100 per cento elettrico offre tantissime prestazioni, grazie a un motore che eroga quasi istantaneamente 26,5 kgfm di coppia e 136 CV (kw), con tre diverse modalità di guida e una batteria ad alte prestazioni che garantisce un’autonomia di 345 km (WLTP )/ 234 km (Inmetro) e ricarica rapida dell’80 per cento in massimo 30 minuti (stazioni da 100 kW). Inoltre, dispone di un nuovo selettore di guida, l’e-Toggle, dove è disponibile la funzione “B Mode”. Per ottimizzare l’autonomia, funziona con il freno motore e rallenta il veicolo semplicemente togliendo il piede dall’acceleratore.

Con un design unico, il modello porta anche la sorprendente firma di Marca del leone, una illuminazione anteriore full LED con DRL a forma di denti a sciabola nella parte inferiore, che aggiunge ancora più modernità, comfort ed eleganza al veicolo. La Peugeot e-2008 è dotata anche di luci posteriori a LED che ricordano gli artigli del leone e la striscia orizzontale che unisce il tutto. Oltre al monogramma con la lettera “e” evidenziata in blu, accompagna la nomenclatura del 2008 indicando che si tratta di un veicolo elettrico al 100 per cento.

Il modello è disponibile per i test presso lo stand Peugeot all’esterno della Rio Innovation Week. La Marca conta anche su uno dei suoi partner per garantire che i suoi veicoli elettrici siano sempre completamente carichi. Raízen Power è responsabile della messa a disposizione dei caricabatterie di rete Shell Recharge durante l’evento e fa anche parte dei partner dell’Ecosistema Elettrico della casa francese in Brasile, offrendo ai clienti diverse soluzioni di ricarica ed energia.