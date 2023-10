Stellantis: leader del mercato elettrificato in Spagna nel 2023 

Quest’anno Stellantis è leader del mercato elettrificato totale in Spagna. In pratica, un veicolo elettrificato su quattro (100% elettrico + ibrido plug-in) commercializzato in quel Paese in questo periodo apparteneva ai marchi del Gruppo, con 18.751 unità immatricolate di questa tipologia di veicoli, che corrispondono al 21,6 per cento quota di mercato.

Stellantis e i suoi marchi guidano quest’anno il mercato spagnolo totale dei veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in

Stellantis continua ad accelerare le sue dinamiche per fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti, come dimostrato dalla commercializzazione in Spagna di un’ampia gamma di modelli elettrificati (100% elettrici e ibridi plug-in), dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot che coprono praticamente tutti i segmenti di mercato, dalle utilitarie urbane compatte ai SUV, alle berline, ai 4×4 o alle supercar.

Nello specifico, nel mercato dei veicoli 100 per cento elettrici, Stellantis dispone di una gamma di modelli che si distinguono per prestazioni, con autonomie fino a 400 km (secondo protocollo WLTP) e tra cui figura, ad esempio, l’Auto dei Anno in Europa 2023, la Nuova Jeep Avenger. Stellantis è finora leader del mercato totale dei veicoli 100 per cento elettrici quest’anno, con 9.297 immatricolazioni e una quota del 22,5 per cento. Inoltre, la Fiat 500e è stata la seconda autovettura 100 per cento elettrica più venduta in Spagna a settembre.

Allo stesso modo, Stellantis è leader indiscusso nel mercato dei veicoli commerciali 100 per cento elettrici, con 3.522 immatricolazioni e una quota del 52 per cento nei primi nove mesi dell’anno, con Citroën e Peugeot in testa alla classifica dei marchi. Un successo che risponde all’affidabilità e all’adattabilità di questi modelli alle esigenze di aziende, professionisti e privati. Il Gruppo unisce tutta la sua esperienza nei veicoli commerciali con la sua strategia di elettrificazione, con versioni 100 per cento elettriche che offrono diverse opzioni di autonomia e, praticamente, le stesse caratteristiche di quelle termiche.

Nei primi nove mesi del 2023 Stellantis è leader di mercato anche nelle auto ibride plug-in, con 9.454 immatricolazioni e una quota del 20,8 per cento e la Peugeot 3008 Plug-in Hybrid nella Top 3 della classifica. Inoltre, a settembre, la Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid è stata il veicolo ibrido plug-in più venduto sul mercato nel nostro Paese.

Questi risultati rappresentano un altro passo nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare leader indiscusso nell’elettrificazione in Spagna e nel mondo, raggiungendo il 100% delle vendite di autovetture elettriche a batteria (BEV) in Europa e nel 50 per cento delle vendite BEV di autovetture e autocarri leggeri negli Stati Uniti entro il 2030.