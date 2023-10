Alfa Romeo presenta le nuove esclusive edizioni limitate Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon 2024

Alfa Romeo ha annunciato le nuove edizioni limitate Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition 2024. “Siamo entusiasti di offrire ai nostri consumatori nordamericani un’ulteriore personalizzazione con la nuova Alfa Romeo Carbon Edition, che esalta il nostro stile sportivo-italiano con un aspetto unico e accattivante oltre a un’esperienza di guida senza rivali”, ha affermato Larry Dominique, responsabile di Alfa Romeo, Nord America. “Questa edizione limitata esclusiva per gli Stati Uniti esalta la passione dell’Alfa Romeo con un design splendidamente realizzato in combinazione con le prestazioni insuperabili dei nostri leggendari modelli Quadrifoglio”.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon 2024 limitate a 130 unità combinate ed esclusive per il Nord America

Costruita sulla base di Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio del 2024 recentemente aggiornate, la Carbon Edition aggiunge caratteristiche esterne premium con una griglia con scudetto a V in fibra di carbonio e calotte degli specchietti, pinze dorate e badge nero. Cerchi sfalsati da 19 pollici (Giulia) e 21 pollici (Stelvio) scuri a 5 fori, soglie laterali in fibra di carbonio, insieme a esclusivi paraurti anteriori/posteriori e cofano con estrattori di calore, oltre a un tetto in fibra di carbonio a vista disponibile sui modelli Giulia.

Alfa Romeo Quadrifoglio Carbon Edition è disponibile nei colori Nero Vulcano, Rosso Alfa o Rosso Etna. All’interno, le edizioni Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition presentano un abitacolo sportivo e premium incentrato sul conducente con esclusivi sedili sportivi in ​​pelle rossa, un nuovo look eccezionale per un modello Quadrifoglio, tradizionalmente disponibile solo con sedili neri, e dettagli in fibra di carbonio che coprono parti del cruscotto, delle porte e della console centrale. Agli occupanti viene inoltre offerto un sistema audio premium Harman Kardon e l’Active Assist Plus Driver Group, che include una serie di funzioni avanzate di assistenza alla guida.

La potenza è generata dal motore Alfa Romeo di serie più potente mai sviluppato, il motore V-6 biturbo e intercooler da 2,9 litri con 510 cavalli, abbinato a un cambio automatico a otto velocità con il sistema Q4 AWD di Alfa Romeo che offre velocità massime di 283 km/h per Stelvio e 307 km/h per Giulia.

La Carbon Edition condivide anche la dinamica di guida e la tecnologia di Alfa Romeo, comprese le sospensioni adattive Alfa di serie. Questa tecnologia di sospensione legge la strada e regola rapidamente le valvole dell’ammortizzatore per offrire maggiori caratteristiche di manovrabilità in velocità pur mantenendo una guida confortevole. Il sistema di controllo agisce in base alla modalità selezionata sull’interruttore Performance Alfa Romeo DNA nella consolle centrale.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon sono esclusive per il Nord America e limitate a 130 unità combinate. Inizieranno ad arrivare negli showroom Alfa Romeo questo trimestre con un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) di $ 84.875 per Giulia e $ 92.275 per Stelvio. Per ulteriori informazioni sulle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition in edizione limitata, i consumatori possono contattare il proprio concessionario Alfa Romeo locale e visitare http://alfaromeousa.com per aggiornamenti sull’intera gamma premium 2024.