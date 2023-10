Stellantis: in Germania un settembre da leoni per il gruppo

I marchi del gruppo Stellantis hanno concluso con successo il terzo trimestre del 2023 in Germania con un forte slancio finale. Secondo i dati dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici, sono state immatricolate in totale circa 32 mila automobili degli otto marchi del gruppo automobilistico attualmente attivi in ​​quel paese, ovvero un aumento del 29 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sette marchi hanno registrato vendite positive.

Le vendite di automobili sono aumentate notevolmente fino a circa 32.000 unità per Stellantis in Germania a settembre

Il marchio Jeep ha registrato l’incremento maggiore, quasi raddoppiando le immatricolazioni di nuove auto, arrivando a quasi 1.400. Lo stesso vale per la quota di mercato, che ha raggiunto lo 0,6 per cento. Il SUV compatto Jeep Avenger è una garanzia di successo per la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis.

Anche il marchio più grande del Gruppo Stellantis in Germania, Opel, è cresciuto in modo significativo: il marchio del fulmine ha venduto più di 14 mila auto, con un incremento del 26 per cento rispetto allo scorso anno. Citroën ha ottenuto un ottimo risultato di vendita con ben 4 mila vetture vendute (il 40 per cento in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso), così come Peugeot con quasi 5.050 vendite (+58 per cento).

“Stellantis e i suoi marchi hanno avuto un settembre forte in Germania. Siamo cresciuti su tutti i fronti, soprattutto nei veicoli elettrici. Questo è un buon segnale per i prossimi mesi, nei quali vogliamo ottenere ulteriori guadagni”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski. Insomma sicuramente un mese da leoni per il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares. Ricoridamo che la Germania è il mercato auto più importante del vecchio continente e dunque fare bene qui diventa fondamentale per sfondare.