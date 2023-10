Jeep: crescita impressionante a settembre in un mercato importante

Jeep entra nell’ultimo trimestre con ottimi risultati commerciali registrati per tutto il 2023 nel mercato auto del Portogallo. Sono numeri che confermano la fattibilità del piano strategico definito e che mostrano come la casa americana sia sulla strada giusta per raggiungere i propri obiettivi di crescita e implementazione sul mercato. Considerando l’intero mercato nazionale portoghese, il brand di Stellantis ha registrato lo scorso settembre una crescita impressionante del 489 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2022, con una quota di mercato dell’1,25 per cento.

Jeep ha ottenuto una crescita impressionante del 489% a settembre in Portogallo rispetto allo stesso periodo del 2022

Nei dati cumulativi per il 2023, Jeep ha consegnato ai clienti 1.042 auto, un numero che rappresenta una crescita del 34 per cento rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Per quanto riguarda il mercato delle auto LEV – con emissioni ridotte – il marchio ha registrato una crescita impressionante del 1600 per cento. La gamma ibrida plug-in 4x, composta dai modelli Renegade, Compass e Wrangler, ha dato un indiscutibile contributo a questa brusca crescita che ha posizionato la casa americana anche nella top 10 nazionale.

Già recentemente eletta Auto dell’anno 2023 in Europa, la nuova Jeep Avenger – il primo modello Jeep 100% elettrico – è in gran parte responsabile dell’ingresso del marchio nel gruppo delle dieci più vendute in Portogallo, registrando una quota di mercato del 4,3 per cento. A settembre, il brand di Stellantis è stato l’ottavo marchio più venduto nel mercato delle autovetture BEV – elettriche a batteria.

Composta dai modelli Renegade, Compass e Wrangler, la gamma 4xe si affida alla tecnologia ibrida plug-in per fornire ai suoi guidatori le Jeep più performanti, efficienti e divertenti di sempre. Tutti sono, allo stesso tempo, veicoli ideali per la guida quotidiana in città, poiché la loro tecnologia ibrida plug-in consente una mobilità senza emissioni in circa 50 chilometri di guida urbana attraverso la propulsione completamente elettrica. Inoltre, il piacere di guida diventa efficiente e le sue proverbiali capacità fuoristrada bilanciano il divertimento di guida con la consapevolezza ambientale.

Avenger è un crossover compatto da circa quattro metri di lunghezza, inserito nel segmento in forte crescita dei B-SUV, il secondo segmento europeo in termini di volumi. Con un’autonomia elettrica fino a 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP e oltre 550 chilometri nel ciclo urbano, dispone di un propulsore elettrico che combina un nuovo motore elettrico da 400 Volt con 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia con una batteria da 54 kWh anch’essa nuova.

Eletta “Miglior SUV per famiglie” nell’edizione 2023 del premio “Women’s World Car of the Year”, nonché vincitrice del prestigioso premio Car of the Year 2023 in Europa, la nuova Avenger si è distinta anche per il design, avendo recentemente vinse l’“autonis” , premio che distingue le auto più belle lanciate durante tutto l’anno.