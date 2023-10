Fiat Titano Ranch 2024: partiti i test sui primi prototipi

Fiat ha rivelato nuovi dettagli importanti del suo ultimo modello: il Fiat Titano Ranch 2024. La nuova vettura, che rappresenterà l’apice della gamma, promette prestazioni e design all’avanguardia.

La nuova creazione della casa automobilistica torinese verrà prodotta presso lo stabilimento di Nordex (Uruguay), un impianto dove Stellantis già produce modelli come il Peugeot Landtrek e i furgoni Peugeot Expert e Citroën Jumpy. Ad ogni modo, il debutto sul mercato del nuovo Fiat Titano è previsto per novembre.

Fiat Titano Ranch 2024: beccato il primo prototipo del nuovo pick-up

Il motore che anima il nuovo pick-up è il turbodiesel BlueHDI da 2.2 litri, capace di erogare 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima. Gli appassionati avranno l’opportunità di scegliere tra una versione con cambio manuale a 6 marce e una automatica sempre a 6 rapporti. Entrambe avranno la trazione 4×4.

Il design esterno del Titano Ranch 2024 si ispira fortemente al Landtrek della casa del Leone. Tuttavia, ciò che lo distingue è la griglia frontale, suddivisa in quattro sezioni orizzontali arricchite da elementi 3D.

La parte inferiore presenta una griglia aperta con dettagli sottili sia in orizzontale che in verticale. È interessante notare che, nelle versioni premium, la griglia sarà rifinita in Piano Black. Per quanto riguarda l’illuminazione, i fari a LED con DRL integrati sono un highlight, insieme agli accenti cromati sparsi su vari elementi esterni. I cerchi, invece, vantano un design diamantato e montano pneumatici Goodyear Wrangler Territory 265/60 R18.

Condividerà diverse caratteristiche con il Peugeot Landtrek

Gli interni del nuovo Fiat Titano Ranch sono la perfetta rappresentazione dell’eleganza italiana. A colpo d’occhio, l’abitacolo sembra replicare quello del Landtrek, ma il volante presenta un distintivo logo Fiat.

La vettura dispone di un sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici e un quadro strumenti completamente digitale. Anche i comandi del climatizzatore, che ricordano quelli di un aeroplano, non passano inosservati.

Il nuovo Titano Ranch è dotato di caratteristiche davvero interessanti come il sistema Keyless, i fari a LED, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, l’assistenza alla partenza in salita e il controllo della stabilità per il rimorchio.

Infine, le sue dimensioni sono notevoli, con una lunghezza di 5,33 metri e una capacità di carico pari a 1 tonnellata. Il pick-up può anche trainare fino a 3,5 tonnellate, dimostrando la sua forza e versatilità.