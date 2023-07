Fiat Titano 2024: ampia scelta per i clienti che vogliono acquistare il modello

Seguendo lo schema delle sorelle Fiat Strada e Fiat Toro, il nuovo pick-up medio del marchio italiano Fiat Titano 2024 sarà venduto nelle versioni Endurance, Freedom, Volcano e Ranch. Inizialmente prodotto in Uruguay, il modello arriverà in Brasile nei prossimi mesi. Seguirà lo schema delle versioni delle sorelle. Fiat venderà il Titano 2024 nelle versioni Endurance, Freedom, Volcano e Ranch. La versione Ultra dovrebbe arrivare in un secondo momento. La versione Endurance dovrebbe essere l’unica con cambio manuale, tuttavia, Freedom potrebbe avere anche un’opzione manuale, oltre all’automatico a sei marce. Le versioni Volcano e Ranch avranno solo l’automatico AT6.

Fiat Titano 2024: il pickup inizialmente arriverà sul mercato con ben 4 allestimenti

Il motore del pikcup Fiat Titano 2024 sarà un 2.2 BlueHDI Turbo Diesel da 200 CV e coppia di 45,9 kgfm. La trazione sarà 4×4. Il nuovo pickup della casa torinese che sarà venduto in tutto il Sud America è lungo 5,33 metri, largo 1,93 metri, alto 1,87 metri e ha un passo di 3,18 metri. Il pick-up sarà in grado di trasportare una tonnellata e avrà una capacità di traino del rimorchio di 3,5 tonnellate.

Esteticamente parlando, l’unico cambiamento rispetto a Peugeot Landtrek da cui deriva è la griglia principale, che riceve un’ampia cornice sulla parte superiore e sui lati. Essa è stata divisa in quattro sezioni orizzontali con elementi 3D, le prime tre delle quali presentano sei prese d’aria per lato, separate dal nome Fiat, che spicca nella parte centrale. L’ultimo tratto è più aperto con piccoli filetti distribuiti orizzontalmente e verticalmente.

I fari sono Full Led almeno nelle versioni più costose, hanno luci DRL integrate che ricevono un prolungamento vicino alla griglia, in pratica è il dente a sciabola presente nel Landtrek. Nella parte posteriore, il prototipo aveva un cofano ben mimetizzato, ma le immagini ufficiali del pick-up rivelano che saranno in evidenza il logo Fiat e il nome Titano.

All’interno, le immagini promozionali rivelano anche che Fiat Titano 2024 è una fotocopia di Landtrek. Il volante ha ricevuto una nuova copertura dell’airbag con il nome Fiat evidenziato. Il sistema multimediale dispone di schermo da 10,1”. Il quadro strumenti è digitale al 100%. I comandi in stile aereo sono presenti anche nella versione italiana. Sono presenti prese d’aria laterali e centrali.