Ferrari: vittorie e podi per il brand nel CIGT Sprint al Mugello

Al Mugello, le auto da competizione di Ferrari hanno dominato il penultimo round stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, preparando il terreno per un finale di fuochi d’artificio a Imola a fine ottobre.

Stuart Peter White e Jean-Luc D’Auria, al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°52 di AF Corse, hanno conquistato un solido terzo posto in Gara 2, rimediando a una deludente performance di sabato.

Ferrari: le 488 GT3 Evo e 488 Challenge Evo hanno dato spettacolo sul famoso tracciato

A confronto, la 488 GT3 Evo 2020 n°51, pilotata da Jules Castro e Luka Nurmi, ha dominato la classe Pro Am, lasciando un segno indelebile nel round toscano. Con un’eccezionale partenza da pole in Gara 1, Nurmi ha ceduto il testimone a Castro, che ha conseguito un brillante secondo posto, precedendo la 488 GT3 Evo 2020 n°88 di Toledo e Agostini. Il duo belga e finlandese ha ulteriormente brillato nella domenica, assicurandosi una vittoria e consolidando il loro primato con un vantaggio di 12 punti.

Ancora nella Pro Am, Best Lap – con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°23 – ha visto Luigi Coluccio e Rocco Mazzola piazzarsi due volte al quinto posto. Per quanto riguarda la classe Am, Ray Acosta e Oswaldo Negri, con la vettura n°21 di AF Corse, hanno conquistato due terzi posti.

Nel frattempo, nell’ambito della GT Cup, Matthew Kurzejewski ed Alessandro Balzan – a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo n°122 di Pellin Racing – hanno ottenuto un trionfo in Gara 1, seguito da un secondo posto nella successiva gara. Stefano Gai e Fabrizio Fontana, con la vettura n°169 di Formula Racing, hanno completato il podio di Gara 1.

Il duo italiano Giorgio Maggi e Leonardo Colavita, con la Ferrari 488 Challenge Evo n°199 di Double TT Racing, hanno mantenuto una forte posizione nella classifica Pro Am. La loro straordinaria rimonta nella seconda prova, partendo dalla 21ª posizione, è stata particolarmente degna di nota.

In GT Cup Am, Stefano Marazzi e Samuele Buttarelli – con la 488 Challenge Evo n°270 di Rossocorsa – e Vincenzo Scarpetta – con la n°290 di Best Lap – hanno rivendicato vittorie nel fine settimana, con quest’ultimo ora avanti di 10 punti nella classifica di classe.

Il palcoscenico è ora pronto per l’ultimo appuntamento della serie Sprint del CIGT, previsto per il 29 ottobre sul leggendario circuito di Imola.