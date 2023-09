Ferrari è pronta per la gara CIGT sul circuito del Mugello

Alla vigilia del penultimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint (CIGT) sul celebre circuito del Mugello, Ferrari si prepara ad esprimere tutta la sua potenza. La casa automobilistica modenese si fa portavoce di una schiera di competenze pronte a dare spettacolo.

Questo fine settimana vedrà 45 team lanciarsi sul tracciato del Mugello. Tra questi, è impossibile non notare la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°52 di AF Corse, condotta da Stuart Peter White e Jean-Luc D’Auria, i quali attualmente detengono la quinta posizione nella classifica generale con 32 punti.

Ferrari: 488 GT3 Evo e 488 Challenge Evo correranno questo weekend sull’iconico tracciato

Ma non sono soli: il team piacentino schiera una formidabile flotta. L’equipaggio composto da Jules Castro e Luka Nurmi, a bordo della vettura n°51, sfoggia un secondo posto nella classe GT3 Pro Am, non troppo distante dalla cima.

E non finisce qui: AF Corse presenta altri due bolidi in pista: il n°21 di Ray Acosta e Osvaldo Negri e il n°88 pilotato da Custodio Toledo e Riccardo Agostini. Inoltre, Best Lap ha fiducia nella Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°23, guidata dal duo Luigi Coluccio e Rocco Mazzola.

Passando alla GT Cup, nell’ambito delle vetture monomarca, Leonardo Colavita – attuale leader nella classifica provvisoria – collaborerà con Giorgio Maggi sulla Ferrari 488 Challenge Evo n°199, rappresentando il team Double TT Racing.

Numerose saranno anche le altre Rosse in competizione, inclusa quella di Demarchi-Patrinicola di Best Lap, Gai-Fontana, Dhillon-Griffin di Formula Racing, e non dimentichiamoci dei vincitori della gara precedente a Monza, De Col-Biagi di Easy Race.

Nella categoria GT Cup Am, la Ferrari 488 Challenge Evo n°290 di Best Lap, guidata dal team Nicoli-Scarpetta, cercherà di mantenere la sua posizione dominante, vantando un margine di cinque punti. Rossocorsa, Pellin Racing e altri daranno filo da torcere ai leader con piloti di calibro internazionale.

Il programma completo

Infine, un breve sguardo al programma: il fine settimana toscano avrà inizio oggi con le prove libere. Domani ci saranno le qualifiche dalle 08:55 alle 10:15, seguite dalle gare di GT3 e GT Cup. Domenica, la classe GT3 gareggerà alle 14:30, seguita dalla GT Cup alle 15:40. Ogni gara avrà una durata di 50 minuti + 1 giro.