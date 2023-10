Stellantis: calano le vendite in Canada ma crescono Alfa Romeo e Dodge

Stellantis registra l’immatricolazione di 40.716 veicoli nel terzo trimestre del 2023 in Canada, un lieve calo dell’1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche le vendite da inizio anno sono praticamente stabili.

“Per il terzo trimestre del 2023, i nostri nuovi arrivati, Dodge Hornet e Alfa Romeo Tonale, hanno attirato notevole interesse e vendite da parte dei consumatori, insieme alle prestazioni eccezionali di Jeep Grand Cherokee, Jeep Compass e delle nostre Dodge Charger e Challenger prodotte da Brampton”, ha affermato Jason Stoicevich, presidente – in Canada, di Stellantis. “Con cinque veicoli elettrici ibridi plug-in ora negli showroom dei nostri concessionari e molti nuovi veicoli elettrici a batteria previsti per il 2024, continuiamo a realizzare le audaci ambizioni stabilite nel nostro piano Dare Forward 2030”.

Jeep Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, ha visto le vendite della sua gamma nel terzo trimestre aumentare del 22 per cento rispetto al terzo trimestre del 2022. Anche Jeep Compass ha registrato un impressionante aumento del 35 per cento nel terzo trimestre. Le vendite di veicoli a marchio Wagoneer by Jeep sono aumentate del 13 per cento nel trimestre, poiché sempre più canadesi sembrano apprezzare l’eccellente artigianato americano. Le vendite di pickup del marchio Ram continuano ad essere solide, guadagnando una posizione tra i primi tre veicoli più venduti in Canada, da inizio anno solare a oggi. Nei primi tre trimestri del 2023, le vendite dei pick-up Ram sono aumentate del 6 per cento, e anche l’intero marchio Ram ha segnato un aumento del 6 per cento nelle vendite da inizio anno.

Il nuovo Dodge Hornet ha generato scalpore nel terzo trimestre del 2023. Durante il periodo in questione, sono stati venduti 1.024 esemplari, tra cui l’ibrido plug-in Dodge Hornet R/T PHEV – il primo veicolo elettrificato ad alte prestazioni del marchio – che offre la massima potenza nel segmento e fino a 53 chilometri di autonomia completamente elettrica. Nel loro ultimo anno di produzione presso lo stabilimento di assemblaggio di Brampton, Dodge Charger e Challenger continuano a ottenere buoni risultati con vendite in crescita rispettivamente del 220 per cento e del 72 per cento per il terzo trimestre.

In Stellantis continuano le notizie positive per la famiglia dei minivan Chrysler di fabbricazione canadese, che ha visto le vendite aumentare nuovamente nel trimestre a 2.328 unità. L’azienda ha recentemente celebrato sia la produzione della 100.000 esima Pacifica ibrida plug-in a Windsor, in Ontario, sia 40 anni di leadership nei minivan.

Stellantis

Il SUV Tonale, il nuovo membro della famiglia Alfa Romeo, ha guidato le vendite del terzo trimestre del marchio con 289 veicoli venduti. Questo è il primo modello a mostrare la metamorfosi elettrificata di Alfa Romeo. Ricordiamo che in Canada il SUV è disponibile con un sofisticato propulsore ibrido plug-in, che eroga una potenza di 285 cavalli, la migliore della categoria, e un’autonomia elettrica di oltre 50 chilometri.