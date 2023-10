Jeep consolida anche a settembre la leadership nel mercato Plug-In Hybrid e primeggia tra i B-SUV elettrici

Secondo l’analisi di Dataforce, il marchio Jeep continua a essere il leader del mercato italiano dei veicoli ibridi plug-in (PHEV) con la sua straordinaria gamma 4xe. I dati di settembre mostrano in modo chiaro il successo del marchio nel segmento della mobilità sostenibile. Oltre a confermare il primato nel settore Plug-In Hybrid, la casa americana mantiene l’ottavo posto nella classifica del mercato italiano con una quota vicina al 4,5 per cento, in aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Sono ancora Renegade 4xe e Compass 4xe, i SUV Jeep prodotti in Italia nello stabilimento di Melfi (PZ), a svolgere un ruolo di primo piano e a portare Jeep al primo posto nell’anno nel mercato dei veicoli Plug-In Hybrid con una quota che sfiora il 18%. Nel progressivo annuo 2023, Jeep Compass 4xe si conferma il veicolo Plug-In Hybrid più venduto in assoluto nel mercato italiano, ed è anche il C-SUV più venduto considerando tutte le motorizzazioni, sia termiche sia elettrificate. Jeep Renegade con la proposta 4xe è in cima tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV.

La gamma di Jeep comprende i modelli Renegade e Compass 4xe, che si affiancano alla leggendaria Wrangler 4xe, alla prestigiosa Grand Cherokee 4xe e all’innovativo Avenger, il primo SUV totalmente elettrico del marchio. Questi veicoli rappresentano la soluzione di Jeep alle nuove sfide di una mobilità ecosostenibile. Essi mantengono la fedeltà ai valori storici di Jeep, garantendo i SUV con le migliori capacità in fuoristrada nelle loro categorie.

La tecnologia 4xe è diventata un simbolo di performance, versatilità e sostenibilità, trasformando la mobilità in un periodo in cui il rispetto per l’ambiente è essenziale. Con la sua offerta completa di veicoli plug-in ibridi e il primo SUV interamente elettrico, Jeep dimostra di essere all’avanguardia nell’offrire soluzioni di trasporto moderne e ambientalmente responsabili, senza rinunciare all’esperienza di guida avventurosa che contraddistingue il brand.