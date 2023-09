Jeep Compass 2024: un mix di prestazioni, sicurezza e stile

La Jeep Compass 2024 emerge nel mercato americano dei SUV/crossover, combinando performance di fascia alta, sicurezza avanzata e stile distintivo. Questa è, senza dubbio, la Compass più tecnologicamente avanzata mai prodotta dal brand di Stellantis, offrendo una serie di innovazioni pensate per il guidatore moderno.

Partiamo dalla componente meccanica. Dotata di un motore turbo da 2 litri a iniezione diretta, la nuova Compass eroga una potenza e una coppia standard di prim’ordine nel suo segmento. Il propulsore è accoppiato a un cambio automatico a 8 marce, garantendo bassi consumi di carburante e bassi livelli di emissione. Non solo, con il sistema Engine Stop-Start (ESS), la vettura vanta una straordinaria efficienza energetica.

Jeep Compass 2024: debutta in America il nuovo model year

Per chi cerca prestazioni 4×4, Jeep ha reso standard il sistema Jeep Active Drive su tutti i modelli, compreso l’allestimento Trailhawk. Quest’ultimo è dotato di Jeep Active Drive Low, offrendo un crawl ratio leader nel segmento di 20:1. La trazione viene ulteriormente migliorata dal sistema Selec-Terrain, con quattro modalità – Auto, Neve, Sabbia/Fango e una modalità Roccia esclusiva per la Jeep Compass Trailhawk 2024.

Nessun compromesso è stato fatto in termini di sicurezza. Oltre a funzioni di base come l’avviso di collisione frontale a piena velocità con frenata attiva e il monitoraggio degli angoli ciechi, la nuova Jeep Compass è dotata di un’ampia gamma di tecnologie di sicurezza avanzate. Tra queste, l’assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare, il riconoscimento dei segnali stradali e una telecamera Surround View a 360°.

L’abitacolo prevede un display digitale da 10.1 pollici e il sistema di infotainment Uconnect 5, cinque volte più veloce del suo predecessore. Per un ulteriore tocco di lusso, è disponibile un cruscotto digitale frameless da 10.25 pollici, uno dei più grandi nel segmento. L’estetica esterna non è da meno: tra le novità per il 2024 troviamo un inserto per la griglia anteriore e nuovo design per i cerchi fino a 19”.

La gamma della Jeep Compass 2024 è varia e completa. Dal modello Sport al lussuoso Limited, fino alla robusta Trailhawk, c’è una Compass adatta a tutti. Per quanto riguarda le colorazioni esterne, la palette colori è ampia e spazia dal Silver Zynith al Red Hot mentre gli interni sono disponibili in nero o in una combinazione di nero e acciaio grigio.

Leggi anche: Jeep Compass raggiunge il traguardo delle 450.000 unità prodotte in Brasile

Con il nuovo model year della Jeep Compass, il marchio americano continua a essere un punto di riferimento nel settore, offrendo una combinazione perfetta di prestazioni, sicurezza e stile. Tra l’altro, la Compass offre anche una gamma completa di oltre 80 caratteristiche standard e opzionali di sicurezza, consolidandosi come una delle opzioni più affidabili nel suo segmento.