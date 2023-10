DS Automobiles lancia interessante iniziativa nel Regno Unito

DS Automobiles ha lanciato una nuova serie di tour artistici pubblici per consentire agli automobilisti di sperimentare il meglio della cultura locale mentre sono in viaggio. I cinque percorsi appositamente curati consentono agli automobilisti di sperimentare l’arte francese del viaggio attraverso tutti e quattro gli angoli del paese. Con percorsi che offrono tour culturali a Londra, Nord-Est, Nord-Ovest, Anglia orientale e Scozia centrale, DS Art Tours offre agli automobilisti un maggiore accesso alla vasta gamma di collezioni d’arte del Regno Unito, comprendendo un mix di sculture, installazioni e dipinti, tutto gratuitamente.

La nuova serie “Art Tour” di DS Automobiles arriva dopo che una ricerca ha evidenziato gli ostacoli che molti del pubblico devono affrontare per avere un maggiore accesso alle esperienze culturali. Nello studio condotto su 2.000 adulti del Regno Unito, il 55% ha ammesso che i biglietti d’ingresso o i costi di ammissione li dissuadevano dalla visita di gallerie d’arte, attrazioni culturali o eventi locali. Il 33% ha inoltre affermato a DS che ritiene di aver bisogno di maggiori indicazioni su dove si trovino iniziative artistiche locali, gallerie o installazioni di arte pubblica.

Facilmente accessibili tramite il sito web di DS Automobiles, i percorsi dell’Art Tour iniziano tutti presso i rivenditori DS locali e possono essere completati durante un test drive DS di 24 ore in cui i potenziali clienti possono prendere in prestito un’auto per un’intera giornata per sperimentare tutto ciò che DS ha da offrire. Per coloro che desiderano prolungare il viaggio, i tour offrono consigli su ristoranti e hotel esclusivi da visitare lungo il percorso. Le rotte attualmente offerte da DS includono Manchester a Liverpool, Edimburgo a Glasgow, Newcastle a Durham, Norwich a Aldeburgh e Londra.

Sulla tratta da Manchester a Liverpool, si consiglia agli automobilisti di iniziare dal rivenditore DS di Manchester, prima di partire per la prima tappa, l’arte di strada di Withington. Da lì, DS consiglia di visitare l’enorme scultura “Dream”, la scultura di Barbara Hepworth nel campus dell’Università di Liverpool, l’astratta “Penelope” in Wolstenholme Square, Superlambanana nel centro di Liverpool prima di finire con l’iconica statua dei Beatles sul lungomare di Liverpool.

In Scozia, il percorso da Edimburgo a Glasgow offre l’opportunità di ammirare pezzi iconici di arte pubblica come The Kelpies vicino a Falkirk, The Hope Sculpture sul Clyde e il Central Glasgow Mural trail, tra gli altri. Gli autisti che intraprendono uno dei percorsi sono incoraggiati a condividere i propri viaggi utilizzando #DSArtTour.

L’ultima gamma di modelli DS Automobiles si ispira allo stretto legame del Marchio con il mondo dell’arte e del design. I modelli dell’intera gamma includono DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, ciascuno con la propria essenza di savoir-faire di lusso francese, incluso l’allestimento limitato ESPRIT DE VOYAGE. Nuovi modelli ESPRIT DE VOYAGE ispirati all’industria della moda e al mondo dell’alta moda, caratterizzati da interni luminosi, finiture esclusive e tecnologia come marchio, DS continua a consolidare il legame con il mondo del design, proseguendo la sua partnership con l’iconico Museo del Louvre di Parigi dal 2015 e lavora come partner ufficiale della settimana della moda di Parigi dal 2019.

Julie David, amministratore delegato di DS Automobiles UK, ha dichiarato: ‘Quando si viaggia, è spesso facile fermarsi e ammirare l’ambiente circostante, correndo il rischio di perdere alcune delle esperienze culturali accessibili che il Regno Unito ha da offrire. DS Automobiles rappresenta tutto ciò che può essere il viaggio moderno; elegante, confortevole ed efficiente. Ci auguriamo che i nostri nuovi percorsi Art Tour offrano agli automobilisti l’opportunità di sperimentare maggiormente le esperienze culturali che il Regno Unito ha da offrire, portando allo stesso tempo un po’ dell’arte del viaggio francese sulle strade del Regno Unito”.

La ricerca di DS ha inoltre rilevato che il 60% degli inglesi ammette di non avere alcuna idea di arte e artisti, nonostante oltre la metà ritenga che l’arte abbia un impatto positivo sull’economia locale. Claude Monet è stato l’artista più riconoscibile, con il 78% degli intervistati che afferma di conoscerlo, mentre “Girasoli” di Vincent Van Gogh è stata l’opera d’arte individuale più riconoscibile.

DS offre versioni ibride plug-in di DS 4, DS 7 e DS 9, ciascuna in grado di percorrere più di 30 miglia con la sola energia elettrica (WLTP), insieme alla DS 3 100% elettrica. Dal 2024, ogni nuovo modello del marchio sarà elettrico al 100%. Per saperne di più sulla gamma DS Automobiles e sperimentare l’arte francese del viaggio, visita www.dsautomobiles.co.uk.